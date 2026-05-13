Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Obiecywali cud, zabierali szansę. "Dzieci wracały już z chorobą rozsianą"

|
Oszust podszył się pod lekarkę i wykonywał badania neurologiczne
Bartłomiej Chmielowiec: projekt (lex szarlatan) odpowiada na bardzo agresywną manipulację
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Szarlatani zabierają chorym czas, który powinien być wykorzystany na terapię o udowodnionej skuteczności - alarmują lekarze. Praktyki pseudomedyków ma ukrócić ustawa znana jako "lex szarlatan". Dzięki niej Rzecznik Praw Pacjenta zyska nowe narzędzia do walki z oszustami. Jakie?
Kluczowe fakty:
  • Projekt ustawy znanej jako "lex szarlatan" ma umożliwić Rzecznikowi Praw Pacjenta skuteczniejszą walkę z osobami oferującymi niepotwierdzone naukowo terapie.
  • Obecne przepisy ograniczają działania rzecznika wyłącznie do podmiotów leczniczych, co utrudnia ściganie szarlatanów i oszustów.
  • Nowelizacja przewiduje możliwość nakładania wysokich kar. Komu grożą?
  • Według raportu DigitalPoland 80 procent Polaków zetknęło się z dezinformacją zdrowotną, a znaczna część społeczeństwa wierzy w fałszywe teorie dotyczące zdrowia.

- W swojej pracy spotykam się nie tylko z konsekwencjami samej choroby nowotworowej, ale niekiedy też ze skutkami dezinformacji i fałszywej nadziei. Często prowadzi to do utraty czasu, a w onkologii dziecięcej czas jest kluczowy. Dzieci chorują i umierają szybko, więc dezinformacja zabiera czas, który powinniśmy mieć na włączenie adekwatnej terapii - mówiła w środę prof. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej i Chirurgii Onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka, podczas konferencji prasowej poświęconej projektowi ustawy "lex szarlatan".

Rzecznik często ma związane ręce

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) oraz ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, znany szerzej jako "lex szarlatan", który wczoraj, niemal rok po przekazaniu do konsultacji społecznych, został przyjęty przez rząd, ma dać rzecznikowi narzędzia do skutecznej walki z pseudomedycyną. Teraz ma on związane ręce, nawet jeśli identyfikuje jakąś praktykę jako szkodliwą i oszukańczą.

- Obecne uregulowania prawne nie pozwalają instytucji rzecznika zajmować się oszustami i szarlatanami, bo może podejmować działania tylko wobec podmiotów leczniczych. Stąd potrzeba zmian. To, co teraz możemy robić i co robimy, to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Niestety, nie do końca jest to skuteczne - tłumaczył rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Czerwone światło dla szarlatanów. Rząd zajął się ważnym projektem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czerwone światło dla szarlatanów. Rząd zajął się ważnym projektem

Jak dodał, oszukani pacjenci rzadko zgłaszają się do organów ścigania czy rzecznika, bo wstydzą się lub boją, a prokuratura czy policja potrzebują zeznań ofiar, czyli namacalnych dowodów na to, że konkretnemu pacjentowi stała się krzywda. Na ten problem zwracał też uwagę prof. Jacek Jassem, onkolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Kilka lat temu poprosiliśmy Prokuraturę Generalną, by podała, ile śledztw zostało wszczętych przeciwko ludziom trudniącym się takimi praktykami. Musieliśmy udowodnić, że jest interes społeczny takiego zapytania. Podaliśmy go, ale informacji nie udzielono nam nigdy. Prawdopodobnie dlatego, że tych śledztw z oskarżenia publicznego prawie nie było - powiedział.

Czy to pseudomedycyna? Ocenią eksperci

Sytuacja zmieni się diametralnie, jeśli ustawa "lex szarlatan" wejdzie w życie. Rzecznik Praw Pacjenta, w drodze postępowania administracyjnego, będzie mógł nałożyć karę, nawet do miliona złotych, jeśli stwierdzi, że ktoś bez uprawnień próbuje diagnozować i leczyć, i proponowane przez niego metody nie znajdują potwierdzenia w wiedzy medycznej oraz że chce w ten sposób uzyskać korzyść materialną lub osobistą. Co ważne, nie będzie to decyzja pojedynczego urzędnika.

"Naszym zadaniem jest jak najszybsze wykrywanie fałszywek". GIS i NASK przeciw dezinformacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Naszym zadaniem jest jak najszybsze wykrywanie fałszywek". GIS i NASK przeciw dezinformacji

Anna Bielecka

- Za każdym razem w ramach naszych działań będziemy współpracować z ekspertami i instytucjami związanymi z ochroną zdrowia. Za każdym razem będzie to oparte o aktualną wiedzę merytoryczną - zapewniał Bartłomiej Chmielowiec. Wyjaśnił, że nie sposób z góry określić katalog usług pseudomedycznych, będących obiektem działań.

Jako jeden z przykładów podał diety - skuteczne przecież we wspomaganiu leczenia chorób takich jak nadciśnienie tętnicze. Jeśli jednak ktoś będzie przekonywał, że cudowna dieta wyleczy chorego z choroby nowotworowej, to już będzie to przesłanka do wszczęcia postępowania.

"Widziałam pacjentów, którzy mieli opóźnione leczenie"

Zdaniem lekarzy, największym zagrożeniem, związanym z szerzeniem się praktyk pseudomedycznych, jest odciąganie chorych od leczenia o ugruntowanej skuteczności na rzecz metod niemających żadnego potwierdzenia w dowodach naukowych. Ceną jest czas. I zdrowie, a nawet życie, bo stracony czas to często zabrana szansa na wyleczenie.

- Szczególnie trudne jest patrzenie na rodziców, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji i są bardzo podatni na to, co mówią osoby oferujące im fałszywe terapie. Niestety, w swojej praktyce widziałam pacjentów, którzy mieli opóźnione leczenie. Dzieci ze zlokalizowaną początkowo chorobą, które przez porzucenie standardowych metod terapeutycznych wracały już z chorobą rozsianą. Czasami nie można było im już pomóc - mówiła prof. Anna Raciborska.

"Nie mogłam uwierzyć, że ktoś w Sejmie potrafi opowiadać takie brednie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie mogłam uwierzyć, że ktoś w Sejmie potrafi opowiadać takie brednie"

Agata Daniluk

Jak oceniają eksperci, zarówno rodzice dzieci chorych onkologicznie, jak i dorośli pacjenci są łatwym łupem dla oszustów, którzy nie mają problemu z obietnicą skutecznego "leczenia". Na taką obietnicę lekarze często nie mogą sobie pozwolić.

- Ludzi działających na tym polu dzielę na dwie grupy. Jedni to nawiedzeni, a drudzy to oszuści, robiący to z chęci zysku. Motywacje są różne, efekt taki sam - utracone szanse na wyzdrowienie. Próbuję temu przeciwdziałać, walczę z tym procederem, narażając się na różne nieprzyjemności - pogróżki, anonimy, oskarżenia o nieuctwo czy korupcję - wymieniał prof. Jacek Jassem.

"Tego się nie da policzyć"

Niestety, w gronie propagatorów pseudomedycyny nie brakuje również osób mających lekarskie prawo wykonywania zawodu. Do walki z nimi, jak przyznał rzecznik praw pacjenta, potrzebna jest współpraca z samorządem lekarskim. Również świat nauki nie jest wolny od problemu, o czym może świadczyć przytaczany przez prof. Jassema przykład uczelni medycznej, której władze nosiły się z zamiarem uruchomienia kierunku homeopatia.

Koszty, jakie w wyniku działalności szarlatanów ponoszą pacjenci, to przede wszystkim utracone zdrowie i życie. Problem dotyka jednak również finansów publicznych - leczenie chorych wracających do szpitali w zaawansowanym stadium choroby jest droższe, trudniejsze i obarczone dużo większym ryzykiem powikłań lub niepowodzenia. Jaka jest skala?

- Tego się nie da policzyć, bo nikt nie prowadzi rejestru pacjentów, którzy padli ofiarą oszustwa. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że ta skala jest bardzo duża i rośnie - powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

O co chodzi w lex szarlatan? "Intencją jest to, żeby nie można było oszukiwać ludzi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

O co chodzi w lex szarlatan? "Intencją jest to, żeby nie można było oszukiwać ludzi"

Piotr Wójcik

Z raportu opracowanego przez Fundację DigitalPoland wynika, że 80 procent Polaków spotkało się z dezinformacją. 44 procent ankietowanych zgodziło się z przynajmniej jedną badaną przez autorów raportu fałszywą informacją z zakresu zdrowia.

Najwięcej badanych wierzy, że producenci ukrywają informacje o szkodliwych składnikach/dodatkach (63 proc.). Z kolei 57 proc. respondentów wierzy, że genetycznie modyfikowane rośliny są niezdrowe dla człowieka. W obszarze zdrowia nie zabrakło również fałszywych teorii dotyczących szczepionek i pandemii (aż jedna trzecia Polaków jest przekonana, że pandemia została wcześniej zaplanowana) - czytamy w raporcie.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekarzePacjentMedycynaNaukaDietadzieciRzecznik Prawa Pacjenta
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Radosław Sikorski
Co z Ziobrą? Zapowiedź Sikorskiego
Aleksandra Sapeta
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
Skradła show w Cannes. Trudno uwierzyć, ile ma lat
Maciej Wacławik
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Katowice
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
"Zgodzili się ze mną, że..." Tusk o spotkaniu z Clooneyami
Polska
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Świat
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Donald Trump w Chinach
Trump przyleciał do Chin. Tak go powitano
Świat
Polskie myśliwce
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Polska
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Rozległy front zafaluje. Opady będą obfite
METEO
Wisła, Warszawa (maj 2026)
Tak źle w Warszawie nie było od ponad 70 lat
METEO
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
k24
"Myślę o Stanach Zjednoczonych jako symbolu demokracji". George Clooney na Impact
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica