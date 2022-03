Wojna Rosja - Ukraina. Ukraińskie władze: jeśli choć jeden białoruski żołnierz przekroczy naszą granicę, zostanie zniszczony

> Rosja używa do ataków na ukraińskie miasta niszczycielskiej artylerii, systemów rakietowych Kindżał i Bastion, zwraca się także o pomoc do krajów Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - przekazał w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Poinformował, że strona rosyjska notuje wysokie straty wśród najwyższych rangą oficerów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając do członków Knesetu, izraelskiego parlamentu, nawiązał do tego, co spotkało Żydów podczas II wojny światowej. - Nazywali to "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". [...] Pomyślcie sobie, co teraz mówi się w Moskwie. Słuchajcie, jak w tej chwili znowu padają te słowa "ostateczne rozwiązanie problemu dotyczącego Ukrainy - powiedział.