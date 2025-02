Keir Starmer oświadczył w poniedziałek w "Daily Telegraph" , że jest gotowy i chętny" do wysłania brytyjskich wojsk na Ukrainę, aby pomóc zagwarantować jej bezpieczeństwo w ramach porozumienia pokojowego.

Wielka Brytania jest gotowa przyczynić się do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, "wysyłając własne wojska na miejsce, jeśli będzie to konieczne". - Nie mówię tego lekko — stwierdził. - Bardzo głęboko odczuwam odpowiedzialność, która wiąże się z potencjalnym narażeniem brytyjskich żołnierzy i żołnierek na niebezpieczeństwo - dodał.

Droga Ukrainy do członkostwa w NATO jest "nieodwracalna"

Starmer potwierdził, że droga Ukrainy do członkostwa w NATO jest "nieodwracalna", a kraje europejskie "muszą zwiększyć wydatki na obronę i odegrać większą rolę" w sojuszu.

Premier Wielkiej Brytanii jest przekonany, że "pokój nie może przyjść za wszelką cenę". - Ukraina musi zasiąść do stołu w tych negocjacjach, ponieważ cokolwiek innego oznaczałoby zaakceptowanie stanowiska Putina, że Ukraina nie jest prawdziwym narodem - powiedział.

Były szef armii: brytyjskie wojsko jest wyczerpane

Lord Dannatt, który był szefem armii w latach 2006–2009, powiedział BBC, że do misji pokojowej na Ukrainie potrzebnych będzie do 100 tysięcy żołnierzy, w tym około 40 tysięcy z Wielkiej Brytanii. - My po prostu nie dysponujemy taką liczbą - dodał.