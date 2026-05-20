Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Spór o centra zdrowia psychicznego. "Chciałbym, żeby ta praca miała sens"

|
Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinie
"Psychiatria pozostaje priorytetem". Co z jej finansowaniem? 
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Szpital Zdroje w Szczecinie
Zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia model wyjścia centrów zdrowia psychicznego z pilotażu oznacza odejście od tego, co wypracowano przez ostatnich osiem lat - twierdzą eksperci. Jak oceniają, w istocie jest to odejście od testowanego przez ten czas modelu psychiatrii środowiskowej.
Kluczowe fakty:
  • Ministerstwo Zdrowia planuje zakończenie pilotażu centrów zdrowia psychicznego (CZP) i wprowadzenie nowych zasad ich funkcjonowania od 2027 roku.
  • Eksperci i przedstawiciele środowiska psychiatrycznego krytykują proponowane zmiany. Dlaczego?
  • W Polsce działa obecnie 127 centrów zdrowia psychicznego, które obejmują opieką blisko połowę dorosłych mieszkańców kraju, a docelowo system ma objąć całą populację.
  • Celem reformy rozpoczętej w 2018 roku było odejście od leczenia szpitalnego na rzecz opieki psychiatrycznej blisko miejsca zamieszkania pacjenta.

Dziewięcioro ekspertów zrezygnowało we wtorek z uczestnictwa w Radzie ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Powodem są planowane przez resort zmiany w centrach zdrowia psychicznego (CZP). Zdaniem ekspertów ministerstwo odchodzi od testowanego w ośmioletnim pilotażu modelu psychiatrii środowiskowej, o czym poinformowali w swoim oświadczeniu.

Resort: chcemy utrzymać model opieki środowiskowej

Pilotaż ma się zakończyć 31 grudnia tego roku, a od 1 stycznia 2027 roku CZP miałyby działać na nowych zasadach, przedstawionych członkom Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia 13 maja. Przed zwołanym na ubiegłą środę posiedzeniem Rady ds. Zdrowia Psychicznego wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka powiedziała dziennikarzom, że podczas tego spotkania zostanie przedstawiona propozycja docelowego modelu funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego oraz że w 2029 roku wszyscy obywatele Polski mają być objęci środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej. Planowane jest również wprowadzenie trójskładnikowego wyliczenia ryczałtu dla Centrów Zdrowia Psychicznego.

- Podtrzymujemy model opieki środowiskowej i taki też zostanie przedstawiony członkom rady - powiedziała. Utrzymana ma zostać płatność ryczałtem w przeliczeniu na liczbę dorosłych mieszkańców obszaru, którym opiekuje się Centrum Zdrowia Psychicznego. Jednak nie będzie to jedyna komponenta brana pod uwagę.

- Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie sprawowana jest ta opieka środowiskowa - przekazała Kęcka i zaznaczyła, że tego powodu ma być też analizowana jakość usług, co wypłynie na finasowanie.

Ministerstwo zdrowia przesuwa termin. Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ministerstwo zdrowia przesuwa termin. Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego?

- Jednym z elementów wyliczenia będzie struktura, czyli te zasoby, które CZP posiada, a te zasoby u nas w rozporządzeniu będą określone na populację. Drugim elementem jest to, co Centrum Zdrowia Psychicznego realizuje na rzecz mieszkańców. Trzecim jest element jakości, czyli np. szybkość objęcia opieką po zgłoszeniu się do punktu zgłoszeniowego, konsultacyjnego, to, kiedy jest pierwsza wizyta, kiedy pacjent np. po hospitalizacji trafia z powrotem do opieki środowiskowej. Chodzi tu o komponenty jakościowe - wyjaśnił dyrektor departamentu zdrowia Maciej Karaszewski.

Zaznaczył, że resort obserwuje dużą nierównomierność dostępu do usług w zależności od centrum. - Ponieważ stawka na mieszkańca bez dodatkowych czynników ograniczeń finansowania czy nagradzania lepszych powoduje z czasem, że nie każdy jest gotów podjąć taki wysiłek, żeby zapiekać faktycznie całą populację - powiedział Karaszewski.

"Chciałbym, żeby ta praca miała sens"

Sprzeciw strony społecznej budzą m.in. właśnie odejście od odpowiedzialności terytorialnej CZP, zmiana ich finasowania oraz rozdzielenie szpitali od ambulatorium. Pod przesłanym do MZ oświadczeniem podpisał się m.in. Marek Balicki, były minister zdrowia, były szef nieistniejącego już biura ds. pilotażu reformy psychiatrii, członek Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Balicki mówi, że chce pracować w Radzie, ale jest jedno "ale". - Chciałbym, żeby ta praca miała sens. Chciałbym, żeby minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprosiła nas na spotkanie i nas wysłuchała. Ta rezygnacja jest krzykiem protestu, bo jesteśmy niesłyszani - podkreśla.

Ekspert zaznacza, że przedstawione na ostatnim spotkaniu Rady ds. Zdrowia Psychicznego propozycje odchodzą od kluczowych elementów psychiatrii środowiskowej. Wskazuje, że zabrakło szczegółów planowanych rozwiązań, pomimo, że członkowie rady o nie dopytywali. Zabrakło też informacji na piśmie.

Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"

Piotr Wójcik

- Musi być jakiś raport, sprawozdanie, założenia, dokument, w którym to wszystko jest opisane, policzone, uzasadnione, pokazane źródła danych, literatura, dlaczego takie rozwiązanie się powtarza i wtedy możemy prowadzić pogłębianą dyskusję. A tymczasem przedstawiono ogólne hasła, które stanowiły odejście od zasad - twierdzi Balicki.

Były minister zdrowia przywołuje dane przekazane podczas posiedzenia rady przez wiceprezesa NFZ Jakuba Szulca. - Na psychiatrię NFZ wydaje 4,5 procent środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Średnia Europejska to 8,7 procent, w Niemczech 13 procent. Rekomendacja Lancet Commission to 10 procent, a dla krajów rozwijających się, czyli ubogich 5 procent. A my jesteśmy dwudziestą gospodarką świata i nie osiągamy nawet tych 5 procent - wymienia Balicki.

"Ta reforma jest zaprzepaszczona"

Prof. Andrzej Cechnicki z Porozumienia na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, poza tym, że podpisał się pod oświadczeniem, napisał do ministry zdrowia list.

- Zaznaczyłem w nim, że jestem otwarty na rozmowę, jeśli tylko pani minister będzie chciała prowadzić partnerski dialog, w którym będzie słuchała ekspertów - mówi.

Profesor twierdzi, że resort, mówiąc o planowanych zmianach w centrach zdrowia psychicznego, używa pojęć z pilotowanej reformy, ale "one nie znaczą tego samego".

Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego? Jest raport po pilotażu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego? Jest raport po pilotażu

- Ta reforma jest zaprzepaszczana. To jest zupełne odejście od zasad psychiatrii środowiskowej, odejście od zasad Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został jednoznacznie sformułowany - zauważa ekspert.

Współautorem przesłanego do resortu oświadczenia jest również Tomasz Szafrański z Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Ekspert wskazuje, że bezpośrednim powodem założenia dokumentu było ostatnie posiedzenie rady, ale nie bez znaczenia są także wcześniejsze prace tego gremium i współpraca z resortem.

Podkreśla znaczenie psychiatrii środowiskowej z punktu widzenia zdrowia publicznego. - Naszym zdaniem pojawia się wiele zagrożeń związanych z brakiem kontynuacji reformy środowiskowej psychiatrii w przyjętym do tej pory kształcie. To jest jasny komunikat, niezgoda na udawanie, że wszystko jest w porządku, ale też efekt podejmowania decyzji przez resort bez rzetelnej dyskusji w gremiach ekspertów. Nie możemy firmować pozorów - mówi Szafrański.

Strona społeczna przygotowała raport na temat skutków działania centrów zdrowia psychicznego w latach 2018-2025. Dokument w formie książki będzie prezentowany w 26 maja w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Koszalinie.

- Zebraliśmy rzetelne dane, przedstawimy dorobek ośmiu lat działania centrów zdrowia psychicznego. Liczymy na to, że nie zostanie on zaprzepaszczony. To szansa na dobrą opiekę w zakresie zdrowia psychicznego w naszym kraju - dodaje Szafrański.

Depresja, hejt, przemoc. Dlaczego dzieci wciąż nie mają wystarczającej pomocy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Depresja, hejt, przemoc. Dlaczego dzieci wciąż nie mają wystarczającej pomocy?

Piotr Wójcik

Poza Markiem Balickim, Andrzejem Cechnickim i Tomaszem Szafrańskim oświadczenie podpisali: Barbara Banaś - Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi, Akademia Liderów w Krakowie, Daria Biechowska - ekspert MPH, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Izabela Ciuńczyk - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego, Agnieszka Lewonowska-Banach - Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie, Krzysztof Rogowski - Kongres Zdrowia Psychicznego i Katarzyna Szczerbowska - Fundacja eFkropka.

Na czym ma polegać reforma psychiatrii?

W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego. Obejmują one opieką blisko połowę dorosłych mieszkańców kraju (około 14,7 mln). Docelowo system ma objąć całą populację kraju. Centra działają terytorialnie, czyli odpowiadają za opiekę psychiatryczną nad populacją zamieszkującą określony obszar. Oferują różne świadczenia: od konsultacji, która odbywa się natychmiast po zgłoszeniu, przez terapię, wizyty u psychiatry, opiekę w miejscu zamieszkania realizowaną przez zespoły psychiatrii środowiskowej czy wsparcie asystentów zdrowienia.

Pilotaż reformy psychiatrii dorosłych wprowadzający centra zdrowia psychicznego zaczął się w 2018 r. Głównym celem reformy było odejście od leczenia skoncentrowanego na hospitalizacji w zamkniętych szpitalach na rzecz świadczenia opieki psychiatrycznej blisko miejsca zamieszkania pacjenta.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowiePsychologiaZdrowie psychiczneCentra Zdrowia PsychicznegoResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaJolanta Sobierańska-Grenda
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
Polska
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty i areszt dla policjantki
Łódź
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
Kujawsko-Pomorskie
40-latek przelał na podane konto blisko 43 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Na jej konta wpływały pieniądze od oszukanych
Wrocław
Peter Magyar i Donald Tusk w Gdańsku
Spacer premierów i spotkanie z Wałęsą. Tłumy w Gdańsku
RELACJA
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
Zdrowie
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
Świat
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijały ważne stacje
WARSZAWA
Burza, pochmurno
Gdzie jest burza? Tu silnie pada deszcz
METEO
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
Szczecin
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
Superwizjer
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Świat
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Świat
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
Polska
Zbigniew Ziobro
Wojaże Ziobry. Co wiadomo o wyjeździe do USA?
Sebastian Zakrzewski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica