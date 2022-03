Ukraińska armia: nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę

> Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister do spraw reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowe kroki w celu demilitaryzacji Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i powołanie tam specjalnej misji ONZ.

> Żona prezydenta Zełenskiego - Ołena - zwróciła się do społeczności międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się do wojny na Ukrainie. "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły" - napisała na Facebooku.