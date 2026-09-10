Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

13 osób dziennie odbiera sobie życie. Eksperci mówią, czego nie wolno ignorować

|
Depresja, zdrowie psychiczne
Doktor Halszka Witkowska o tym, jak rozpoznać osobę w kryzysie zdrowia psychicznego
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kryzys psychiczny i myśli samobójcze nie zawsze są widoczne z zewnątrz. Ktoś może nadal pracować, uczyć się i funkcjonować jak zwykle, a jednocześnie coraz bardziej odcinać się od innych. Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze i co zrobić, gdy ktoś przyzna, że myśli o odebraniu sobie życia?

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

Kluczowe fakty:
  • W 2025 roku policja odnotowała 1925 prób samobójczych wśród osób do 19. roku życia. W ciągu trzech lat wśród dziewcząt w wieku 7-19 lat ich liczba wzrosła o 215 procent.
  • 80 procent osób, które odebrały sobie życie, wcześniej komunikowało otoczeniu swoje zamiary. Jakich sygnałów nie wolno lekceważyć?
  • Pytanie wprost o myśli samobójcze nie "podsuwa" ich osobie w kryzysie. Ekspertka wskazuje, jak rozmawiać i pomóc według zasady "4 Z".

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Według danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku każdego dnia w Polsce życie odbierało sobie trzynaście osób - jedenaście z nich to mężczyźni. W tym samym czasie policja odnotowała 1925 prób samobójczych osób do 19. roku życia. To tylko przypadki, o których służby zostały powiadomione.

Raport: Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020 - 2025 na podstawie danych Komendy Głównej Policji na dzień 20.01.2026
Raport: Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020 - 2025 na podstawie danych Komendy Głównej Policji na dzień 20.01.2026
Źródło zdjęcia: Raport: Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020 - 2025 na podstawie danych Komendy Głównej Policji na dzień 20.01.2026

Za liczbami kryją się jednak momenty, w których można zareagować. Dr Halszka Witkowska, konsultantka kryzysowa, suicydolożka i specjalistka w zakresie profilaktyki samobójstw i wsparcia osób w kryzysie, podkreśla, że zapobieganie samobójstwom nie zaczyna się dopiero w gabinecie specjalisty.

- Aby człowiek w kryzysie samobójczym dotarł do specjalisty, musi wiedzieć, że ta pomoc jest dostępna i bardzo często potrzebuje wsparcia drugiego człowieka, który powie mu, że po tę pomoc może sięgnąć - mówi.

Myśli samobójcze. Dlaczego nie wolno lekceważyć tego, co ktoś mówi?

Nadal wiele osób uważa, że jeśli ktoś naprawdę zamierza odebrać sobie życie, nie będzie o tym mówić. Dane przeczą temu przekonaniu.

- Jeżeli ktoś mówi o bezsensie życia, o tym, że jest wyczerpany, że myśli o śmierci czy o samobójstwie, to nam się wydaje, że jeśli tak mówi, to tego nie zrobi. Badania pokazują, że jest dokładnie odwrotnie. 80 proc. osób, które popełniły samobójstwo, wcześniej komunikowało otoczeniu o swoich zamiarach - podkreśla dr Witkowska, pomysłodawczyni i koordynatorka serwisu edukacyjno-pomocowego "Życie warte jest rozmowy".

"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"
Dowiedz się więcej:

"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"

Piotr Wójcik

Obawy pojawiają się także po drugiej stronie: - Jest też takie fałszywe przekonanie, że rozmowa na ten temat może kogoś zachęcić i wywołać u niego myśli samobójcze. To też nie jest prawda. Rozmowa pomaga poradzić sobie z trudnymi emocjami - zaznacza Witkowska.

Próby samobójcze dzieci i młodzieży. Kryzys, którego rodzice mogą nie zauważyć

Szczególnie niepokojąco wyglądają dane dotyczące młodych ludzi. Jak mówi dr Witkowska, między 2020 a 2023 rokiem liczba prób samobójczych wśród dziewcząt w wieku 7-19 lat wzrosła o 215 proc.

Kryzys coraz częściej przecina się przy tym ze światem online. W badaniu "Dobre i złe wiadomości. Życie online i offline a zdrowie psychiczne polskich nastolatków" 39 proc. uczniów klas VII szkół podstawowych i 55 proc. uczniów klas III szkół ponadpodstawowych przyznało, że w mediach społecznościowych wyświetlają im się treści związane z samobójstwem. - Ponad 90 proc. nigdy ich nie wyszukuje - zwraca uwagę dr Witkowska.

Próby samobójcze wśród dzieci. Co z pomocą psychologiczną bez zgody rodziców?
Dowiedz się więcej:

Próby samobójcze wśród dzieci. Co z pomocą psychologiczną bez zgody rodziców?

Jednocześnie to właśnie rówieśnicy bywają pierwszymi osobami, którym nastolatek mówi o swoim kryzysie. - 37 proc. uczniów klas siódmych i 53 proc. uczniów klas trzecich próbowało pomóc koledze lub koleżance, którzy powiedzieli im o swoich myślach samobójczych - wskazuje ekspertka.

Bywa też, że młoda osoba zwierza się komuś zupełnie spoza najbliższego otoczenia. Jak mówił w styczniu w rozmowie z tvn24.pl nadinsp. Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji, dzieci i nastolatki w kryzysie korzystają m.in. z telefonów pomocowych. Jeżeli konsultant uzna, że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, informowana jest policja. Funkcjonariusze ustalają wówczas, kim jest osoba potrzebująca pomocy i gdzie się znajduje, a następnie na miejsce kierowany jest patrol.

Więcej samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce. Suicydolodzy ostrzegają przed kryzysem psychicznym
Dowiedz się więcej:

Więcej samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce. Suicydolodzy ostrzegają przed kryzysem psychicznym

Anna Bielecka

- Rodzice są często zaskoczeni i nieświadomi tego, że ich dziecko taką informację przekazało obcej osobie, bo sami tych niepokojących sygnałów nie dostrzegli - mówił Kuster.

10 września Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy udostępnia pierwszy w Polsce interaktywny film profilaktyczny pt. "Siła relacji" pokazujący, jak może wyglądać rówieśnicza pierwsza pomoc emocjonalna. Film można obejrzeć w serwisie zwjr.pl w zakładce "Chcę komuś pomóc".

Kryzys psychiczny. Jak rozpoznać, że ktoś potrzebuje pomocy i jak zareagować?

Nie każdy kryzys widać z zewnątrz. Sygnałem może być wycofywanie się z relacji, rezygnacja z dotychczasowych pasji, a także problemy ze snem, koncentracją czy odżywianiem. Nie u każdego jednak pojawią się wyraźne zmiany. - Jeżeli jest to osoba wysoko funkcjonująca w kryzysie, to ona będzie dbała o to, aby ukrywać swój stan psychiczny - podkreśla dr Witkowska.

Samotność, lęk i depresja - niebezpieczne trio. Co mówią badania?
Dowiedz się więcej:

Samotność, lęk i depresja - niebezpieczne trio. Co mówią badania?

Dlatego, jeśli czyjeś zachowanie zaczyna budzić niepokój, nie należy czekać na jednoznaczny sygnał. - W przypadku gdy mamy wątpliwości, warto dopytać taką osobę, czy wszystko jest u niej dobrze, co dzieje się w jej życiu - zachęca ekspertka.

Jak przeprowadzić taką rozmowę? Dr Witkowska wskazuje na zasadę "4 Z": zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj.

- Zauważ, że ktoś jest w kryzysie, zmieniły się jego zachowania, odcina się od relacji, jest bardziej smutny, przestaje uprawiać sport, pasje, mówi często o zmęczeniu. Zapytaj, co dzieje się w życiu tego człowieka, z czym się ostatnio mierzy, i nie bój się zapytać o myśli samobójcze - wyjaśnia.

Jeśli odpowiedź brzmi "tak", takiej informacji nie należy bagatelizować. - Ważne jest, aby potraktować to jako najważniejszy temat rozmowy, dopytać, jak często, od kiedy, czego dotyczą i czy był u specjalisty. Zaakceptuj, czyli nie podważaj emocji, wysłuchaj i nie oceniaj. Czwarty krok, czyli zareaguj – pomóż dotrzeć do specjalisty - mówi dr Witkowska.

"Osoba, która decyduje się na próbę samobójczą, nie chce umierać"
Dowiedz się więcej:

"Osoba, która decyduje się na próbę samobójczą, nie chce umierać"

Polska

Sama rozmowa wymaga też cierpliwości. Osoba przeżywająca kryzys może nie wierzyć, że zasługuje na zainteresowanie innych. Terapeuta Piotr Bakan w audioserialu TVN24+ "Niepokochani" zwracał uwagę na znaczenie doświadczeń wyniesionych z najwcześniejszych relacji. - Jeżeli relacje nie zostały nam pokazane jako ważne w początkach naszego życia, trudniej później nauczyć się je budować - wyjaśniał w rozmowie z Tomaszem Słomczyńskim.

Dr Witkowska wskazuje z kolei, że osoba w kryzysie może patrzeć na siebie właśnie przez taki filtr. - Musimy pamiętać, że często osoba w kryzysie myśli o sobie, że jest beznadziejna i bezwartościowa i że nie zasługuje na wsparcie. Ona potrzebuje nie tylko naszej empatii, ale też wyrozumiałości i cierpliwości - podkreśla.

Kryzys samobójczy. Gdzie szukać pomocy i pod jakie numery dzwonić?

Ekspertka zachęca do udostępniania rzetelnych informacji o dostępnej pomocy. - Upowszechnianie informacji o telefonach pomocowych, o tym, że taka pomoc jest dostępna, że kryzys mija i warto rozmawiać z drugim człowiekiem, może sprawić, że osoba w kryzysie zobaczy taką informację i zdecyduje się skorzystać z pomocy - przekonuje.  W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod numer 112.

Trzeba mówić o samobójstwie. Obalać mity, ukazywać prawdę
Dowiedz się więcej:

Trzeba mówić o samobójstwie. Obalać mity, ukazywać prawdę

Tomasz Słomczyński

Dorośli w kryzysie psychicznym mogą całodobowo i bezpłatnie skorzystać z Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222 oraz Telefonu Wsparcia Emocjonalnego 116 123. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka działa pod numerem 800 12 12 12.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
DepresjaPsychiatriaPsychologiaSamotnośćMłodzieżdzieciZdrowie psychiczneZdrowie
Czytaj także:
Naukowcy z pomocą sztucznej inteligencji dokonali przełomowego odkrycia w matematyce
"Moment Kasparowa" w matematyce? "Zapaliła się czerwona lampka"
Hubert Kijek
Pilne
Alert RCB dla dwóch województw. Z powodu ataków w Ukrainie
Polska
imageTitle
PZKol zaprezentował kadrę na szosowe mistrzostwa świata
Najnowsze
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (zdjęcie poglądowe)
Jest śledztwo w sprawie projektu "Marka Polska"
Polska
Bogusław Kośmider
Obelżywe filmy atakowały radną i wiceprezydenta. Sprawę umorzono, bo Meta nie odpisała
Bartłomiej Plewnia
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej i okrzyki protestujących. Interweniowała policja
WARSZAWA
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zdecydował o stopach procentowych
BIZNES
Nowe progi na Solnej
Tu doszło do tragedii. Kierowcy omijają progi na Solnej. Sypią się mandaty
Kraków
Dom został poważnie uszkodzony
Rakieta z F-35 uderzyła w dom. Koniec śledztwa
Lublin
Trwa usuwanie skutków katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych (Mazowieckie), gdzie w środę doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem
Podnieśli wrak lokomotywy, "były pewne problemy"
Mazowieckie
Lucia Sisic
Nie żyje Lucia Sisic
Kultura i styl
74-latek jechał chodnikami
Po chodniku do sklepu po piwo
Katowice
Karol Nawrocki
Pismo od prezydenta wpłynęło do Sejmu. Żurek: chocholi taniec
Polska
John Malkovich
"Nie solidaryzuję się z zabijaniem niewinnych". Aktor odwołuje występ
Kultura i styl
imageTitle
"Tyle jakości na jednym obrazie"
EUROSPORT
Ryanair samolot pokład
Ryanair ostrzega pasażerów. Linie lotnicze szykują się na trudny okres
BIZNES
shutterstock_2735593647 (1)
Chińskie leki zaleją Polskę?
Piotr Wójcik
Prace na terenie SP nr 215 w Warszawie
Budowa szkoły opóźniona, autokary przepełnione. Rodzice mają dość
Dariusz Gałązka
Akademia sprawiedliwości
Awantura i policja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Polska
W wypadku zginęła 19-latka
Jechała quadem, wypadła z drogi. 19-latka nie żyje
Poznań
Byki zaatakowały dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne)
Stratowały go byki, 61-latek nie żyje
Poznań
Kobieta utonęła
63 tysiące uderzeń piorunów w samej Toskanii. Wielkie załamanie pogody
METEO
Joanna Jabłczyńska
Koniec głośnej zbiórki. Joanna Jabłczyńska zabrała głos
Kultura i styl
Kobieta przekroczyła prędkość i straciła prawo jazdy
Jechała za szybko, 22-latka straciła prawo jazdy
Szczecin
Zbigniew Ziobro
Pieniądze dla Ziobry "to prawdopodobnie przestępstwo"
Polska
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Rząd reaguje na katastrofę. Lista zmian
BIZNES
Szpital w Zielonej Górze
Oblężenie szpitala po winobraniu, rekordzista miał prawie pięć promili
Lubuskie
Wycięli dziurę w dachu i okradli salon jubilerski
Zuchwałe włamanie przez dach
WARSZAWA
imageTitle
Dyżurny prowokator zaatakował Lewandowskiego. "Wybieram sobie wroga"
EUROSPORT
Beata Szydło
Prokurator ukarał Beatę Szydło, jest decyzja sądu
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica