Sztab Generalny: są oznaki, że wróg skupia się na kierunku wschodnim

Sygnały są pozytywne, ale nie zagłuszą wybuchów rosyjskich pocisków – powiedział Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do negocjacji pokojowych z Rosją. Wezwał również do wzmacniania sankcji, dopóki "nie nastanie realny pokój".



W wystąpieniu opublikowanym na Telegramie Zełenski zapewnił, że władze Ukrainy widzą wszystkie ryzyka i nie widzą podstaw, by wierzyć słowom wypowiadanym przez przedstawicieli państwa, kontynuującego wojnę przeciwko Ukrainie. Powtórzył, że Kijów jest chętny do rozmów.



- Rosyjskie wojska mają opuścić okupowane terytoria, suwerenność i integralność terytorialna mają być zagwarantowane - podkreślił i zapewnił, że w kwestii suwerenności i integralności terytorialnej nie będzie żadnych kompromisów.