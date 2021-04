"Jeśli projekt europejski się rozsypie, będziemy pierwsi do narzucenia rosyjskiej woli sąsiadowi"

Rosja Putina jest krajem najżywiej zainteresowanym tym, aby Unia Europejska skręciła kark i aby Rosja mogła mieć do czynienia z krajami, którym będzie mogła narzucać swoją wolę i stanowisko - ocenił w "Faktach po Faktach" w piątek Bronisław Komorowski. Były prezydent komentował w TVN24 czwartkowe spotkanie polskiego premiera Mateusza Morawieckiego z Viktorem Orbanem i Matteo Salvinim.

- Na to świat zachodni, szczególnie Stany Zjednoczone kierowane przez prezydenta (Joe) Bidena, odpowiedziały twardym językiem, zapowiadając, że Ukraina nie zostanie sama . Na tym tle widzieliśmy polskiego premiera, który się fraternizował, bratał z najbliższymi przyjaciółmi politycznymi prezydenta Putina - opisał.

Komorowski: premier wie, że wchodzi w brzydki mezalians

Były prezydent przypomniał, że za swojej kadencji organizował spotkania Grupy Wyszehradzkiej lub uczestniczył w takich spotkaniach, "gdzie zawsze był prezydent Węgier". - Oni zawsze mieli inny stosunek do Rosji, do Ukrainy. Szczególnie patrzyli na Ukrainę przez pryzmat swojej mniejszości na Zakarpaciu - mówił. - Ale nigdy się nie zdarzyło, żeby Węgier nie wpisywał się we wspólnie formułowane i zgodne z linią całego świata zachodniego działania na rzecz niepodległej Ukrainy - dodał.