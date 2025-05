Trzaskowski wygrywa w prywatnym liceum, Nawrocki w szkole zakonnic

Czym są zmęczeni młodzi wyborcy? "Młodym ludziom zależy bardzo na przełamaniu duopolu" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Do badania zaproszono wszystkie krakowskie szkoły średnie, a przystąpiło do niego 18 placówek. Swoje karty do urn wyborczych wrzuciło 3395 osób - frekwencja wyniosła 56,67 proc.

Rafał Trzaskowski osiągnął najwyższy wynik w prywatnym liceum. Karol Nawrocki zdobył z kolei najwyższe poparcie wśród uczniów w liceum prowadzonym przez siostry augustianki.

- Zachęcamy do bycia aktywnymi obywatelami, którzy będą kształtować przyszłość Polski - skomentował w rozmowie z tvn24.pl koordynator uczniowskiego plebiscytu.

W 18 krakowskich szkołach średnich przed drugą turą wyborów prezydenckich drugą turę młodzieżowych "prawyborów" przeprowadziła organizacja Samorządy Krakowskich Szkół Średnich (SKSŚ) i Młodzieżowa Rada Krakowa.

Do badania zaproszono wszystkie krakowskie szkoły średnie, a przystąpiło do niego 18 placówek. Spośród wszystkich uczniów tych szkół swoje karty do urn wyborczych wrzuciło 3395 osób - frekwencja wyniosła więc 56,67 proc.

Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki

Wyniki nie pozostawiają złudzeń, jeśli chodzi o faworyta krakowskiej młodzieży spośród dwóch kandydatów, którzy walczą o wygraną w drugiej turze. Zwycięzcą został Rafał Trzaskowski, który uzyskał 68,9 proc. poparcia wśród uczniów. Na Karola Nawrockiego zagłosowało 23,4 proc. Oddano też 7,7 proc. głosów nieważnych.

Z wykazu opublikowanego przez SKSŚ wynika, że Rafał Trzaskowski zwyciężył w większości ze szkół objętych badaniem. Najlepszy wynik - 89,8 proc. - uzyskał w VII Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja, gdzie frekwencja również okazała się bardzo wysoka: 85,9 proc. Nawrocki wśród uczniów tej prywatnej szkoły otrzymał 6,1 proc., a 4,1 proc. głosów było nieważnych.

Karol Nawrocki osiągnął w młodzieżowych "prawyborach" najwyższe poparcie wśród uczniów w prowadzonym przez siostry augustianki - Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. św. Rity. Kandydat PiS dostał tam 45,3 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,2 proc. Aż 24,5 proc. głosów było nieważnych, a frekwencja wyniosła 82 proc.

Inne nazwiska po pierwszej turze

Szczegółowe wyniki w poszczególnych szkołach zostały udostępnione na fanpage'u organizacji. Warto jednak podkreślić, że gdyby o wyniku pierwszej tury wyborów decydowali wyłącznie uczniowie objęci poprzednim badaniem - wzięło w nim udział 4696 uczniów z 22 krakowskich szkół średnich - to do drugiej tury dostaliby się Adrian Zandberg z poparciem 23,44 proc. i Rafał Trzaskowski, który otrzymał wynik 17,02 proc.

Sławomir Mentzen uzyskał w wyborach wśród biorących udział w ankiecie uczniów 13,02 proc., Joanna Senyszyn - 9,51 proc., Grzegorz Braun - 9,03 proc., a Magdalena Biejat - 6,63 proc. Dalsze miejsca zajęli Krzysztof Stanowski (4,69 proc.), Szymon Hołownia (4.41 proc.) i dopiero na kolejnej pozycji Karol Nawrocki z wynikiem zaledwie 3,63 proc.

"Chcieliśmy pobudzić uczniów do większej świadomości politycznej"

Łukasz Hachlowski, koordynator prawyborów i przewodniczący Samorządów Krakowskich Szkół Średnich, w rozmowie z tvn24.pl podkreślił, że inicjatywa miała być dla najmłodszych ludzi - w tym również dla osób, które po raz pierwszy pójdą teraz do wyborów - lekcją demokracji w praktyce.

- Chcieliśmy pobudzić uczniów do większej świadomości politycznej. Zachęcamy do bycia aktywnymi obywatelami, którzy będą kształtować przyszłość Polski. Naszą akcją chcieliśmy dać również temat do rozmowy w szkole. Nawet jeśli ktoś jeszcze nie może głosować, to przynajmniej zrobi sobie rozeznanie i może zainteresuje się życiem publicznym. Chcieliśmy dać okazję do rozmów i dyskusji - powiedział Hachlowski.

Szef organizacji zrzeszającej samorządy uczniowskie przyznał, że tak wyraźna wygrana Trzaskowskiego w prawyborach była dla niego zaskakująca, "biorąc pod uwagę fakt, że wśród wszystkich głosujących Polaków różnica poparcia między kandydatami jest bardzo niewielka. Wśród młodych krakowian jest inaczej".

Jako jedną z przyczyn słabego wyniku Karola Nawrockiego Łukasz Hachlowski uważa to, że kandydat PiS "bardziej kierował w kampanii swój przekaz do starszego elektoratu niż do młodzieży".

- Dużo głosów zbierają wśród uczniów kandydaci spoza głównych partii, jednak musimy pamiętać o tym, że osoby, które wzięły udział w naszym sondażu przedwyborczym, mają między 14 a 19 lat. To pokazuje, że przynajmniej połowa z nich w najbliższych latach otrzyma prawa wyborcze. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie taki trend się utrzyma i będzie miał wpływ na kolejne wybory - zaznaczył Hachlowski.

Młodzi głosują

To nie pierwszy tego typu plebiscyt organizowany wśród szkolnej młodzieży. W ramach symulacji "Młodzi głosują" zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej między 4 a 16 maja młodzież w 668 szkołach w całej Polsce mogła "zagłosować" na kandydatki i kandydatów, którzy startowali w tegorocznych wyborach prezydenckich. Swoje poglądy mogło wyrazić blisko 200 tysięcy uczniów.

Wyniki znacząco różniły się od tych oficjalnych z pierwszej tury wyborów. Najwięcej głosów w szkolnej symulacji zdobył Sławomir Mentzen z Konfederacji - 19,1 proc. Drugi wynik uzyskał kandydat partii Razem Adrian Zandberg (17,4 proc.), a podium zamknął Rafał Trzaskowski (13,2 proc.).

Centrum Edukacji Obywatelskiej zwróciło uwagę, że "Trzaskowski i Nawrocki, którzy weszli do drugiej tury prawdziwych wyborów prezydenckich, cieszyli się relatywnie niskim poparciem wśród młodzieży, wspólnie otrzymując jedynie 20 proc. poparcia" - czyli trzykrotnie mniej niż w oficjalnych wyborach.

