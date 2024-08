Tylko "najbliżsi sojusznicy USA" mogą go kupić. Polska "w elitarnym kręgu"

Budujemy wojsko, które ma szansę zagwarantować nam poczucie bezpieczeństwa - komentował Marcin Wrona w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO. Korespondent "Faktów" TVN odniósł się tym samym do prezentacji pierwszego myśliwca F-35 "Husarz", który otrzymają polskie siły powietrzne. Wrona zwrócił uwagę, że tylko "najbliżsi sojusznicy USA" mogą zakupić tę maszynę. - To jest samolot, który zmienia oblicze wojny - stwierdził. Jacek Stawiski stwierdził, że jeśli "nie pokażemy, że trzeba inwestować w bezpieczeństwo" to nie zrobią tego np. Portugalia czy nawet Niemcy. Jego zdaniem jednak przeznaczenie 4,7 procent PKB nie jest porównywalne do dwóch procent m.in. Finlandii. Prowadzący program mówili także o wywiadzie Kamalii Harris i Tima Walza dla stacji CNN.

