Rynki Zwrot na rynku ropy Oprac. Paulina Karpińska

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 100,79 USD - niżej o 1,36 proc. Brent na ICE na VII jest wyceniana po 106,35 USD za baryłkę, w dół o 1,32 proc.

Ropa tanieje po zwyżce w ciągu 3 poprzednich sesji o prawie 8 proc.

Trump: mamy Iran pod całkowitą kontrolą

Inwestorzy obserwują rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie od długiego czasu praktycznie zablokowana jest cieśnina Ormuz, co uniemożliwia przepływ statków z transportami ropy naftowej, gazu ziemnego i innych paliw do odbiorców na całym świecie.

Prezydent USA Donald Trump, który udał się do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, powiedział, że "mamy Iran pod całkowitą kontrolą".

Podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Chin, Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że ma "świetne relacje" z Xi i że "tak pozostanie". Zapewnił, że jeszcze w tym roku chiński przywódca złoży w USA rewizytę.

Amerykański prezydent mówił, że ma z chińskim liderem "wiele do omówienia", lecz wbrew wcześniejszym zapowiedziom jego zespołu, nie będzie skupiał się na wojnie z Iranem. - Nie powiedziałbym, by Iran był jednym z nich (rzeczy do omówienia), szczerze mówiąc, bo mamy Iran pod kontrolą (...) nie potrzebujemy pomocy z Iranem - powiedział Donald Trump.

Niepokojące dane z amerykańskiej gospodarki

Pomimo tych zapewnień wojna na Bliskim Wschodzie będzie jednak wywierać presję "wewnętrzną" na Donalda Trumpa po tym, jak dane o inflacji w USA, opublikowane we wtorek, wskazały, jak konflikt ten może ponownie "rozpalić" inflację w Stanach Zjednoczonych.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w kwietniu w USA wzrosły o 3,8 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,6 proc. Oczekiwano +3,7 proc. rdr i +0,6 proc. mdm.

Tymczasem ceny benzyny za Oceanem osiągnęły już najwyższy poziom od 2022 r., a dla amerykańskiej administracji to politycznie "wrażliwa" sytuacja przed listopadowymi kluczowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

Poważne zakłócenia dostaw energii

Analitycy wskazują, że konflikt bliskowschodni, trwający od końca lutego 2026, poważnie zakłócił łańcuchy dostaw energii, szczególnie do krajów azjatyckich, m.in. Japonii, która swoje zakupy ropy pokrywała w 90 proc. z Zatoki Perskiej, głównie z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Kataru.

Japończycy szukają alternatywnych źródeł dostaw ropy i po raz pierwszy od 2023 r. sięgnęli po ropę Isthmus, wydobywaną głównie w rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Jest to jeden z trzech głównych gatunków ropy meksykańskiej (obok ciężkiej Maya i lekkiej Olmeca), kupowany przez rafinerie na potrzeby produkcji paliw.

