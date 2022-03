Szef UNHCR: straciliśmy kontakt z naszymi pracownikami w Mariupolu

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w środę, że ataki na szpitale i ośrodki zdrowia na Ukrainie to część rosyjskiej strategii. Potwierdzono 72 takie przypadki, w których zginęli medycy i pacjenci - dodał. - Jesteśmy wstrząśnięci nieprzerwanymi atakami na służbę zdrowia. To pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego. To się musi skończyć - oświadczył Tedros.



Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział, że Rosjanie celowo uniemożliwiają Ukraińcom dostęp do opieki medycznej. - Odcinanie ludzi od (możliwości leczenia) to część taktyki. To część ich strategii wojskowej - podkreślił. Ryan powiedział już wkrótce po agresji Rosji na Ukrainę, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie stał się dla rosyjskich wojsk "celem samym w sobie".