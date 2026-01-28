Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: w protestach w Iranie mogło zginąć ponad 36 tysięcy osób

Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Protesty w Iranie. Dr hab. Jarosław Jarząbek: Reżim zdołał je zdusić, ale ci ludzie wyjdą ponownie na ulice
Źródło: TVN24
Portal Iran International, jeden z ośrodków starających się ustalić liczbę ofiar protestów w tym kraju, szacuje, że mogło zginąć 36,5 tysiąca ludzi. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział, że Teheran zaaprobuje każdy sposób na uniknięcie wojny zgodny z prawem międzynarodowym.

Poszczególne ośrodki - media, organizacje - opierają swoje szacunki na różnych danych. Amerykański dwutygodnik "Time" powołując się na informacje uzyskane od dwóch wysokich rangą pracowników resortu zdrowia w Teheranie ocenił, że liczba zgonów przekroczyła 30 tysięcu.

Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka (HRANA) usiłująca zweryfikować informacje o każdej indywidualnej ofierze potwierdziła do wtorku śmierć 6126 osób. Kontynuuje też badanie spraw około 17 tysięcy innych potencjalnych zgonów.

19 stycznia 2026 r.
Teheran. Piesi mijają billboard z napisem "Iran to nasza ojczyzna"
Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Iran Inernational przekazał, że liczba 36,5 tysiąca zabitych wynika z dokumentów, jakie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zawarł w raporcie przekazanym Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Iranu 24 stycznia.

Portal podkreślił, że wszystkie te ofiary śmiertelne miały paść w ciągu zaledwie dwóch dni - 8 i 9 stycznia. Oznacza to 18250 zabitych dziennie, 760 na godzinę, 13 na minutę, jedną osobę zabijaną co pięć sekund. Żaden z regionalnych konfliktów, nawet tych, jakie określano mianem "ludobójczych" nie charakteryzował się równie wysokimi wskaźnikami ofiar - ocenił serwis.

Bezprecedensowa skala represji

Podczas wojny iracko-irańskiej toczącej się między 1980 a 1988 r. w trakcie trwającego 80 dni bombardowania irańskich miast w ciągu doby ginęło średnio 188 cywilów.

W 1982 roku siły syryjskie przez blisko miesiąc atakowały artylerią i lotnictwem zrewoltowane miasto Hama, zabijając każdego dnia od 370 do 1480 osób.

W Iraku w powstaniu szyitów i Kurdów w 1991 r. życie straciło od 30 do 100 tys. osób. Oznacza to 1400 do 4800 zgonów dziennie. W protestach, do których doszło po wyborach prezydenckich w Iranie w 2009 roku zginęło od 70 do 112 osób. W najkrwawszym dniu padło od 8 do 37 ofiar.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ofiary protestów w Iranie. Robina Aminian, Amir Mohammad Koohkan, Mehdi Zatparvar
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka
Antyamerykański billboard na placu Enqelab w centrum Teheranu
Córka ważnego irańskiego urzędnika wyrzucona z pracy na amerykańskiej uczelni
Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

W irańskich protestach, do których doszło po śmierci Mahsy Amini (zmarła w 2022 r. po zatrzymaniu przez policję obyczajową) od września do marca roku następnego zginęło łącznie 540–600 osób.

Iran International zauważył, że nawet uznane za oddające ułamek rzeczywistości dane ujawnione przez władze Iranu mówią o 3117 ofiarach śmiertelnych. To dowodzi, że obecna skala represji jest bezprecedensowa - zaznaczył serwis.

Prezydent Iranu: aprobujemy każdy sposób na uniknięcie wojny

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział w rozmowie telefonicznej z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem bin Salmanem, że Teheran zaaprobuje każdy sposób na uniknięcie wojny zgodny z prawem międzynarodowym.

- Groźby Amerykanów, obliczone na zakłócenie bezpieczeństwa regionu, nie osiągną nic, poza niestabilnością dla nich samych - powiedział Pezeszkian.

Iran obawia się ataku USA
Iran obawia się ataku USA
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

AFP przypomina, że w połowie stycznia Arabia Saudyjska zapewniła Iran, że nie pozwoli na wykorzystanie swego terytorium do ewentualnych ataków na ten kraj. Sam Teheran zasygnalizował tymczasem, że otworzono kanał pozwalający na komunikację z Waszyngtonem.

Konserwatywny dziennik irański "Dżawan" ostrzegł jednak, że Teheran może przejąć kontrolę nad strategiczną Cieśniną Ormuz, ważnym morskim szlakiem komunikacyjnym, przez który transportowana jest znaczna część światowego eksportu ropy i gazu skroplonego.

Państwa Zatoki Perskiej starają się odwieść USA od ataku na Iran

Irański Korpus Strażników Rewolucji ogłosił wkrótce potem, że Iran uzna wszelkie państwa ościenne za wrogów, jeśli "ich ziemia, niebo, lub wody" zostaną wykorzystane do ataków na ich kraj. Wysoki rangą przedstawiciel Strażników Rewolucji Mohammad Akbarzadeh oznajmił, że komunikat taki został przekazany państwom regionu.

Akbarzadeh, cytowany przez agencję Fars, również zagroził zablokowaniem Cieśniny Ormuz i ostrzegł, że Waszyngton i jego sojusznicy muszą wiedzieć, że "o ile bezpieczeństwo ich (dostaw) żywności, energii i handlu były zagwarantowane na tym szlaku, (...) o tyle my możemy sprawić, że to bezpieczeństwo zmieni się w brak bezpieczeństwa".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
USS Abraham Lincoln
Amerykańska flotylla płynie w kierunku Iranu. Trump: na wszelki wypadek
Ali Chamenei
USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie
USS Abraham Lincoln
Trump: mamy koło Iranu dużą armadę

Wcześniej we wtorek dziennik "Wall Street Journal" podał, że państwa Zatoki Perskiej starają się odwieść USA od ataku na Iran. Obok Arabii Saudyjskiej w inicjatywie tej uczestniczą Katar i Oman, obawiające się, że eskalacja w regionie zagrozi gospodarce tych państw i mogłaby również zakłócić ruch tankowców przez Cieśninę Ormuz.

Trump wysłał "dużą armadę" na Bliski Wschód

"New York Times" napisał natomiast, że republikański senator Lindsey Graham, bliski sojusznik prezydenta USA, poinformował, że celem Donalda Trumpa jest doprowadzenie do upadku irańskiego reżimu.

Trump powiedział w poniedziałek, że sytuacja wokół Iranu "jest zmienna", bo wysłał na Bliski Wschód "dużą armadę". Ocenił jednocześnie, że Teheran chciałby zawrzeć porozumienie.

W poniedziałek lotniskowiec USS Abraham Lincoln z towarzyszącymi mu okrętami przybył na Bliski Wschód, co - jak komentują media - zwiększa możliwości podjęcia ewentualnych operacji przeciwko Iranowi.

Dowództwo Centralne (CENTCOM), odpowiedzialne za amerykańskie siły w regionie, poinformowało, że grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln jest rozmieszczana na Bliskim Wschodzie, by wesprzeć regionalne bezpieczeństwo i stabilność.

OGLĄDAJ: Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei
pc

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
IranUSA
Czytaj także:
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
WARSZAWA
Donald Trump
"NYT": bliskie związki z Trumpem stają się balastem dla skrajnej prawicy w Europie
Świat
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
BIZNES
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Ostrzeżenia przed oblodzeniem, kłopoty z podjazdem autobusów dwóch linii
WARSZAWA
imageTitle
Mocne słowa Świątek. "Jesteśmy tenisistami czy zwierzętami w zoo?"
EUROSPORT
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
BIZNES
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Donald Trump
Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"
Świat
imageTitle
Liga Mistrzów przed ostatnią kolejką. Polacy liczą na awans
EUROSPORT
Kuba, Hawana
Trump: Kuba wkrótce upadnie
Świat
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Proklemlowski aktywista skazany na dziesięć lat więzienia
Świat
Peter Szijjarto
Szef MSZ Węgier: dopóki rządzimy, Ukraina nie będzie w Unii
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Świat
imageTitle
Pogromczyni Świątek poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
Francuski lotniskowiec wyruszył na ćwiczenia na Atlantyku
Świat
imageTitle
"Nie mam do siebie pretensji. Jak się gra tak agresywnie, błędy się pojawiają"
EUROSPORT
Atak nożownika w Ustce
Tragedia w Ustce, rosyjski atak na pociąg, poszukiwania Polki na Malcie
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Świątek nie mogła uwierzyć po tym zagraniu. "Kartka papieru, o włos"
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński nie do zatrzymania. Ma półfinał w deblu
EUROSPORT
imageTitle
Świątek żegna się z Melbourne. Rybakina nie do przejścia
EUROSPORT
Iga Świątek
Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Relacja
EUROSPORT
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
METEO
imageTitle
Triumf Szwajcara i duża niespodzianka w Schladming
EUROSPORT
imageTitle
Horror w końcówce meczu gospodarzy. Nikt nie był zadowolony
EUROSPORT
imageTitle
Były trener Świątek ostrożny przed ćwierćfinałem. "Każdy wynik jest możliwy"
EUROSPORT
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski. "Akt terroryzmu"
Świat
Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026
"Kiedy prawda prysła i kłamstwo się nie liczy, tak naprawdę można wszystko"
"FAKTY PO FAKTACH"
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
BIZNES
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
METEO
imageTitle
Konkurent "Lewego" zdrowy. Kto zagra w kluczowym meczu Ligi Mistrzów?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica