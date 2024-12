- Wybory w 2024 roku będą tak naprawdę wszędzie. W tym roku do wyborów idą nawet cztery miliardy obywateli, ponad połowa populacji świata. To jest rok wyborczy - mówił 1 stycznia w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 brukselski korespondent naszej stacji Maciej Sokołowski.

Po niemal 12 miesiącach mamy już prawie komplet wyborczych rozstrzygnięć i garść działających na wyobraźnię statystyk - zgodnie ze stanem na 18 grudnia, według danych zebranych przez Międzynarodowy Instytut na rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej (International IDEA), wybory odbyły się w 73 krajach, średnia frekwencja wyniosła 61 procent, co przełożyło się na 1 638 843 115 oddanych głosów. Oznacza to, że realnie do wyborów poszła około jednej czwartej światowej populacji. O tym, co pozostawił po sobie ten wyjątkowy pod względem wyborczym rok i co to oznacza dla świata, rozmawiamy z ekspertami ds. międzynarodowych.