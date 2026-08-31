Polska Kto zyska, a kto straci na aferze Zondacrypto? Profesor Dudek o jednym "beneficjencie" Aleksandra Sapeta |

Profesor Dudek o aferze Zondacrypto: Może się okazać, że to Braun będzie beneficjentem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie afery Zondakrypto. Zarzuty usłyszał już były szef PKOl, Radosław Piesiewicz. Tymczasem kryptoafera dotyka też prawicowych polityków. Niedawno opisaliśmy, jak poseł PiS Michał Moskal spotykał się z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem na Ibizie.

Politolog, profesor Antoni Dudek analizował w "Kropce nad i" w TVN24, kto może zyskać, a kto stracić na aferze. - Straci zdecydowanie polska prawica, szeroko rozumiana. Natomiast nie cała - podkreślił i wymienił w tym kontekście Konfederację Korony Polskiej. Zdaniem gościa TVN24 wyborcy "zniechęceni" ujawnionymi szczegółami o powiązaniach prawicy z Zondacrypto mogą wybrać Grzegorza Brauna.

- Może się okazać, że to Grzegorz Braun będzie beneficjentem tej afery - ocenił.

Grzegorz Braun Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Profesor Dudek o aferze Zondacrypto: może doprowadzić do większych konfliktów na prawicy

Monika Olejnik pytała profesora Dudka o tłumaczenia polityków PiS i próbę odcięcia się od sprawy. - Mnie to nie dziwi, dlatego że to jest podstawowa zasada, która obowiązuje w polskiej polityce nie przy okazji tej afery, ale od lat. Jeśli nawet cię złapią za rękę, to mów, że to nie jest twoja ręka i koniec - skomentował politolog.

Zdaniem profesora Dudka sprawa drogiego zegarka i Piesiewicza szkodzi Jackowi Sasinowi. Polityk PiS w 2016 roku rekomendował Piesiewicza na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. - To będzie wykorzystywane w dalszych rozgrywkach w PiS-ie przeciwko niemu (…) ten zegarek jest czymś bardzo konkretnym, co robi wrażenie na zwłaszcza takich szeregowych wyborcach PiS-u - mówił gość TVN24.

Jeśli chodzi o wpływ afery na wynik wyborów, profesor Dudek przypuszcza, że "nikt na skutek afery Zondacrypto nie przejdzie na stronę liberalno-lewicową, tylko co najwyżej przejdzie na jeszcze bardziej radykalnego Brauna".

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- Jeśli niektórzy wierzą, że (afera) pozwoli wygrać Koalicji Obywatelskiej przyszłoroczne wybory, są w błędzie. Ona może rzeczywiście doprowadzić do jeszcze większych konfliktów wewnątrz prawicy. Gdyby wybory były tej jesieni, to rzeczywiście jej wpływ mógłby być istotny. Za rok może nikt o tym nie pamiętać - powiedział profesor Dudek.

Roman Giertych obrońcą prezesa Zondacrypto. Profesor Dudek: jest niewiarygodny

Nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia, że prezes Zondacrypto współpracuje z prokuraturą. Profesor Dudek przyznał, że byłby to "cios" dla prawicy, ale "nie przeceniałby jego znaczenia". - Przy obecnym stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości nawet nie jestem pewien, czy proces w tej sprawie zacznie się do wyborów, nie mówiąc już o jakimkolwiek wyroku - ocenił.

Obrońcą Krala jest Roman Giertych, co według politologa jest "oczywistym konfliktem interesu", a sam polityk KO jest w tej sprawie "niewiarygodny". - To zresztą umożliwi i ułatwia już mediom prawicowym dezawuowanie całej tej sprawy i powiedzenie: a tam jest Giertych, to jest niewiarygodne - zwrócił uwagę politolog.

- Jeżeli ktoś jest politykiem, to jako adwokat oczywiście może pracować, bo nie ma formalnego zakazu. Natomiast mam wrażenie, że wiarygodność jego wypowiedzi jest przez to mniejsza, niż gdyby był adwokatem wyłącznie - wyjaśnił.

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Profesor Dudek: zdziwiłbym się, gdyby to weto zostało przegłosowane

Kryptoafera prowadzi też do tarć i wymiany krytyki pomiędzy Rozwojem Plus Mateuszem Morawieckiego a PiS-em. - To jest ustawianie się w roli tego, kto będzie rozdawał karty obok prezydenta Nawrockiego w następnym Sejmie, przy założeniu, że te ugrupowania prawicowe łącznie będą miały większość, na co oni wszyscy liczą - skomentował gość TVN24. - Oni ze sobą rywalizują, ponieważ nikt nie dominuje na prawicy, tak jak po drugiej stronie dominuje Donald Tusk - dodał.

W sobotę Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami w Juracie. Trzykrotnie wspomniał o premierze Donaldzie Tusku, który miał "się pokazywać" w "koszulce Zondacrypto".Według profesora Dudka przez najbliższy rok nie usłyszymy "ze strony prezydenta i jego urzędników niczego innego w jakiejkolwiek tego typu sprawie w Polsce, że to jest wina rządu, bo rząd nie zapobiegł".

- Można mówić, ale też nie można kłamać - wtrąciła Monika Olejnik. - Wszyscy polscy politycy permanentnie kłamią. Można dyskutować o poziomie, kto kłamie więcej - odpowiedział gość "Kropki na i". Podkreślił, że "strategicznym celem" prezydenta jest doprowadzenie do upadku rządu Tuska. - W związku z tym będzie mówił takie rzeczy. On się będzie chwytał wszystkiego, co może zaszkodzić Tuskowi. Po prostu - mówił.

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Był pytany również o ponowne głosowanie na wetem do ustawy o kryptowalutach. - Zdziwiłbym się, gdyby to weto zostało odrzucone, dlatego, że dla polityków prawicy relacje z Nawrockim są znacznie ważniejsze niż koszty ewentualnej afery Zondacrypto - powiedział profesor Dudek.

Politolog był też pytany o kandydaturę Maciej Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. - Jeśli minister Berek przejdzie w przyszłym tygodniu do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie potwierdzenie tego, że Donald Tusk całkowicie kontroluje koalicję rządową - powiedział.

Według profesora premier "chce przejąć Trybunał Konstytucyjny z rąk prezesa Kaczyńskiego" i "mieć Trybunał związany ze sobą". - O losie Trybunału przesądzą przyszłoroczne wybory parlamentarne. To się proszę nie łudzić, że cokolwiek minister Maciej Berek zmieni. Poza tym, że oczywiście niewykluczone, że prezes Bogdan Święczkowski straci kontrolę nad budynkiem na ulicy Szucha (siedzibą TK) - podsumował.

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