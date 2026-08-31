Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kto zyska, a kto straci na aferze Zondacrypto? Profesor Dudek o jednym "beneficjencie"

|
Kropka nad i - Antoni Dudek
Profesor Dudek o aferze Zondacrypto: Może się okazać, że to Braun będzie beneficjentem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Może się okazać, że to Grzegorz Braun będzie beneficjentem tej afery - ocenił profesor Antoni Dudek w "Kropce nad i" w TVN24, oceniając konsekwencje sprawy Zondacrypto dla prawicowych partii. Oszacował też jej wpływ na przyszłoroczne wybory parlamentarne.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie afery Zondakrypto. Zarzuty usłyszał już były szef PKOl, Radosław Piesiewicz. Tymczasem kryptoafera dotyka też prawicowych polityków. Niedawno opisaliśmy, jak poseł PiS Michał Moskal spotykał się z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem na Ibizie.

Politolog, profesor Antoni Dudek analizował w "Kropce nad i" w TVN24, kto może zyskać, a kto stracić na aferze. - Straci zdecydowanie polska prawica, szeroko rozumiana. Natomiast nie cała - podkreślił i wymienił w tym kontekście Konfederację Korony Polskiej. Zdaniem gościa TVN24 wyborcy "zniechęceni" ujawnionymi szczegółami o powiązaniach prawicy z Zondacrypto mogą wybrać Grzegorza Brauna. 

- Może się okazać, że to Grzegorz Braun będzie beneficjentem tej afery - ocenił. 

Grzegorz Braun
Grzegorz Braun
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Profesor Dudek o aferze Zondacrypto: może doprowadzić do większych konfliktów na prawicy

Monika Olejnik pytała profesora Dudka o tłumaczenia polityków PiS i próbę odcięcia się od sprawy. - Mnie to nie dziwi, dlatego że to jest podstawowa zasada, która obowiązuje w polskiej polityce nie przy okazji tej afery, ale od lat. Jeśli nawet cię złapią za rękę, to mów, że to nie jest twoja ręka i koniec - skomentował politolog. 

Zdaniem profesora Dudka sprawa drogiego zegarka i Piesiewicza szkodzi Jackowi Sasinowi. Polityk PiS w 2016 roku rekomendował Piesiewicza na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. - To będzie wykorzystywane w dalszych rozgrywkach w PiS-ie przeciwko niemu (…) ten zegarek jest czymś bardzo konkretnym, co robi wrażenie na zwłaszcza takich szeregowych wyborcach PiS-u - mówił gość TVN24. 

Jeśli chodzi o wpływ afery na wynik wyborów, profesor Dudek przypuszcza, że "nikt na skutek afery Zondacrypto nie przejdzie na stronę liberalno-lewicową, tylko co najwyżej przejdzie na jeszcze bardziej radykalnego Brauna". 

Trzaskowski: afera Zondacrypto obciąża też prezydenta
Dowiedz się więcej:

Trzaskowski: afera Zondacrypto obciąża też prezydenta

Fakty po Faktach

- Jeśli niektórzy wierzą, że (afera) pozwoli wygrać Koalicji Obywatelskiej przyszłoroczne wybory, są w błędzie. Ona może rzeczywiście doprowadzić do jeszcze większych konfliktów wewnątrz prawicy. Gdyby wybory były tej jesieni, to rzeczywiście jej wpływ mógłby być istotny. Za rok może nikt o tym nie pamiętać - powiedział profesor Dudek. 

Roman Giertych obrońcą prezesa Zondacrypto. Profesor Dudek: jest niewiarygodny

Nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia, że prezes Zondacrypto współpracuje z prokuraturą. Profesor Dudek przyznał, że byłby to "cios" dla prawicy, ale "nie przeceniałby jego znaczenia". - Przy obecnym stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości nawet nie jestem pewien, czy proces w tej sprawie zacznie się do wyborów, nie mówiąc już o jakimkolwiek wyroku - ocenił. 

Obrońcą Krala jest Roman Giertych, co według politologa jest "oczywistym konfliktem interesu", a sam polityk KO jest w tej sprawie "niewiarygodny". - To zresztą umożliwi i ułatwia już mediom prawicowym dezawuowanie całej tej sprawy i powiedzenie: a tam jest Giertych, to jest niewiarygodne - zwrócił uwagę politolog. 

- Jeżeli ktoś jest politykiem, to jako adwokat oczywiście może pracować, bo nie ma formalnego zakazu. Natomiast mam wrażenie, że wiarygodność jego wypowiedzi jest przez to mniejsza, niż gdyby był adwokatem wyłącznie - wyjaśnił. 

Profesor Dudek: zdziwiłbym się, gdyby to weto zostało przegłosowane

Kryptoafera prowadzi też do tarć i wymiany krytyki pomiędzy Rozwojem Plus Mateuszem Morawieckiego a PiS-em. - To jest ustawianie się w roli tego, kto będzie rozdawał karty obok prezydenta Nawrockiego w następnym Sejmie, przy założeniu, że te ugrupowania prawicowe łącznie będą miały większość, na co oni wszyscy liczą - skomentował gość TVN24. - Oni ze sobą rywalizują, ponieważ nikt nie dominuje na prawicy, tak jak po drugiej stronie dominuje Donald Tusk - dodał. 

W sobotę Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami w Juracie. Trzykrotnie wspomniał o premierze Donaldzie Tusku, który miał "się pokazywać" w "koszulce Zondacrypto".Według profesora Dudka przez najbliższy rok nie usłyszymy "ze strony prezydenta i jego urzędników niczego innego w jakiejkolwiek tego typu sprawie w Polsce, że to jest wina rządu, bo rząd nie zapobiegł". 

- Można mówić, ale też nie można kłamać - wtrąciła Monika Olejnik. - Wszyscy polscy politycy permanentnie kłamią. Można dyskutować o poziomie, kto kłamie więcej - odpowiedział gość "Kropki na i". Podkreślił, że "strategicznym celem" prezydenta jest doprowadzenie do upadku rządu Tuska. - W związku z tym będzie mówił takie rzeczy. On się będzie chwytał wszystkiego, co może zaszkodzić Tuskowi. Po prostu - mówił. 

Był pytany również o ponowne głosowanie na wetem do ustawy o kryptowalutach. - Zdziwiłbym się, gdyby to weto zostało odrzucone, dlatego, że dla polityków prawicy relacje z Nawrockim są znacznie ważniejsze niż koszty ewentualnej afery Zondacrypto - powiedział profesor Dudek. 

Profesor Dudek: Tusk chce przejąć TK z rąk prezesa Kaczyńskiego

Politolog był też pytany o kandydaturę Maciej Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. - Jeśli minister Berek przejdzie w przyszłym tygodniu do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie potwierdzenie tego, że Donald Tusk całkowicie kontroluje koalicję rządową - powiedział. 

Według profesora premier "chce przejąć Trybunał Konstytucyjny z rąk prezesa Kaczyńskiego" i "mieć Trybunał związany ze sobą". - O losie Trybunału przesądzą przyszłoroczne wybory parlamentarne. To się proszę nie łudzić, że cokolwiek minister Maciej Berek zmieni. Poza tym, że oczywiście niewykluczone, że prezes Bogdan Święczkowski straci kontrolę nad budynkiem na ulicy Szucha (siedzibą TK) - podsumował. 

OGLĄDAJ: "Beneficjentem afery Zondacrypto może się okazać Grzegorz Braun"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
Udostępnij:
Tagi:
KryptowalutyGrzegorz BraunPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaTrybunał Konstytucyjny
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Szczyt G20
Niemcy przeciw "normalizacji" relacji z Rosją. Kontrowersje podczas obrad G20
BIZNES
burza piorun noc shutterstock_2629647401
Tu wieczorem wciąż grzmi
METEO
GettyImages-2290494353
Chwalińska odpadła z US Open. Rywalka nie dała jej szans
EUROSPORT
Koniec programu "CPN". Kolejki pod stacjami paliw w Polsce
CPN dobiega końca. Kierowcy ruszyli na stacje paliw
BIZNES
imageTitle
Festiwal przełamań w meczu Hurkacza
RELACJA
Edouard Balladur
Edouard Balladur nie żyje
Świat
shutterstock_2713889321
Mogą kupić, ale wolą wynajmować. Nowy trend wśród najbogatszych
BIZNES
Tragedia na krakowskim Podgórzu
Młodzi rodzice nie żyją, osierocili małe dziecko. "Mam rozerwane serce"
"UWAGA!" TVN
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Groźna pogoda nocą. Tutaj wydano alarmy
METEO
Fakty po faktach - Krzysztof Szczucki - Patryk Jaskulski
Jak Rozwój Plus zagłosuje w sprawie weta? "Wtedy podpis byłby pewny"
Polska
Powodzie w Wielkim Kanionie
"Wiedziałam, że jeśli nie będę biec, to nam się nie uda"
METEO
Ningbo, Chiny, 4 marca 2016: Pracownicy fabryki Volkswagena budują samochody na linii montażowej
Narasta konflikt w Volkswagenie. Związkowcy zapowiadają opór
BIZNES
polki wygrały
Polki sprostały roli faworytek. Są w ćwierćfinale mistrzostw Europy
EUROSPORT
Dzieci i wnuki przeniosły trumnę króla Haralda V do kaplicy pałacowej
Skazany syn królowej pojawił się na uroczystości w pałacu
Świat
imageTitle
Sabalenka przetestowana na starcie US Open. Musiała się napocić
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał bez kasku. Ma kłopoty z powodu zawartości plecaka
WARSZAWA
Dyrektorem generalnym OpenAI jest Sam Altman. Współzałożyciel firmy, która prowadzi badania i wdrożenia AI. Altman prowadził OpenAI. Nowy Jork
Miliard dolarów w około 200 dni. OpenAI pokazało tempo wzrostu
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski po rozmowie z ludźmi Trumpa. "Dziękuję"
Świat
Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki 
Jechał pod prąd, by ominąć korek po wypadku na A2. Zostanie deportowany
WARSZAWA
Podleszany
Padało tak, że świata nie było widać. Burze nad Polską
METEO
Częstochowa
Zebrali podpisy, będzie referendum
Częstochowa
Łukasz Gibała
Na kartach zabrakło Krakowa. "Komisja odrzucała taki podpis"
Kraków
Islandia, Rejkiawik
Islandczycy przeciwko negocjacjom z Brukselą. Parlament się nie cofa
Świat
list zus poczta shutterstock_2588470359
Renta wdowia będzie wyższa od 1 stycznia 2027. Jak zmieni się świadczenie?
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Szukają pilota śmigłowca, który zerwał linię energetyczną i odleciał
Rzeszów
Prezes NBP na spotkaniu G20
Trwają obrady G20. "Polska to dziś jeden z liderów"
BIZNES
Dom w Triśali, który przetrwał katastrofę
Cała okolica spustoszona, turkusowy dom ocalał
METEO
Zespół stworzył Rafał Brzoska
"Ja nie odpuszczę". Urząd reaguje po zgłoszeniu Brzoski
BIZNES
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany, z dożywotnim zakazem, wiózł czworo dzieci. Decyzja sądu
Kielce
imageTitle
Oto rywalki Polek w ćwierćfinale. Wygrały po zaciętym meczu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica