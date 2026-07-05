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Opinia publiczna od dwóch tygodni żyje aferą Szpitala Południowego. Do jej ujawnienia przyczynił się doktor Emil Jędrzejewski, który m.in. w wywiadzie dla Kanału Zero opowiedział o nieprawidłowościach, błędach lekarskich, a nawet zgonach, do których według niego miało dochodzić w placówce na warszawskim Ursynowie.

Jędrzejewski jest byłym ordynatorem oddziału chirurgii w tym szpitalu. Już tam nie pracuje, bo dyrekcja dopatrzyła się nieprawidłowości w jego postępowaniu. Lekarz pozostaje w sporze finansowym z placówką, która domaga się od niego zwrotu około pół miliona złotych. On sam twierdzi z kolei, że to szpital jest mu winien ponad milion złotych.

Najpoważniejsze zarzuty ze strony doktora kierowane są wobec byłego już koordynatora SOR-u, młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Według niego Kacprzyk miał uczestniczyć w fałszowaniu dokumentacji medycznej i miał popełnić dwa kończące się śmiercią błędy przy intubacji pacjentów. Młody lekarz odpiera wszystkie zarzuty, a jego adwokat już zapowiedział kroki prawne.

Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Portal Zero ujawnił, że zarobił on w rok 1,6 mln zł. Według dziennikarzy w szpitalu istniał "salonik VIP", gdzie przyjmowano polityków KO poza kolejnością. Do tej pory jednak żadnych nazwisk tych polityków nie ujawniono.

Jak było w rzeczywistości? To mają wyjaśnić postępowania sądowe oraz prokuratorskie. Dr Jędrzejewski złożył w poniedziałek zeznania w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Jego przesłuchanie trwało dziewięć godzin.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, komentował w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24: - Wygląda na to, że obaj panowie oszukiwali szpital na duże pieniądze i byli ze sobą skonfliktowani.

Kim właściwie jest doktor Emil Jędrzejewski? Okazuje się, że w świecie warszawskich elit to nie jest anonimowa postać.

Skąd się wziął doktor Jędrzejewski

Pierwsza obserwacja: wygląd.

- To jest facet, który od razu robi wrażenie. Łysy, wysoki na prawie dwa metry. Charyzmatyczny, hipnotyzujący, bardzo pewny siebie - opowiada jeden z naszych rozmówców. Godzi się na rozmowę o Jędrzejewskim pod warunkiem zachowania anonimowości. Podobnie jak wszyscy inni nasi rozmówcy.