Aleksandra Mirosław. W drodze do Paryża 2024

Aleksandra Mirosław to mistrzyni i rekordzistka świata we wspinaczce na czas. Film prezentuje sylwetkę sportsmenki - jej treningi i przygotowania do igrzysk w Paryżu. Dokument opowiada między innymi o początkach jej zainteresowania wspinaczką sportową i pierwszym treningu, kiedy powiedziała sobie, że zostanie mistrzynią świata. - Zawsze chciałam być najlepsza. Uwielbiam rywalizację, adrenalinę, stres i tak naprawdę tych rzeczy potrzebuję do tego, aby na zawodach wejść na najwyższy możliwy poziom - mówiła. Polka zaskoczyła już na otwarciu olimpijskich zmagań w Paryżu - dwukrotnie poprawiła rekord świata i pewnie wygrała eliminacje.