Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie po powodzi? Wyjaśniamy

Ubezpieczyciele odnotowali w ostatnim czasie kilkukrotny wzrost zgłoszeń szkód z obszarów dotkniętych klęską żywiołową - wynika z informacji przekazanych przed firmy. Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie po powodzi? W programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO Maciej Samcik z "Subiektywnie o finansach" wskazał, że "polska branża ubezpieczeniowa jest przygotowana na tak dużą akcję, ponieważ nie jest to pierwsze takie masowe nieszczęście". - Większość ubezpieczycieli wdrożyła bardzo szybką ścieżkę likwidacji szkód, która opiera się na zastąpieniu papierologii zdjęciami. Ubezpieczyciel na podstawie zdjęć jest w stanie ustalić, jaką wartość mają straty, i bardzo szybko może wypłacić pieniądze. To, co klient musi wiedzieć, to jaki ma numer polisy i jaki ma numer konta bankowego, aby te pieniądze wypłacić - wyjaśnił.