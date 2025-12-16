Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Nie wygląda na panią z depresją". Ginekolodzy rozmawiali o psychiatrii

|
Oszust podszył się pod lekarkę i wykonywał badania neurologiczne
"W polskim prawie to, że płód jest zdeformowany, absolutnie nie stanowi wskazania do zakończenia ciąży"
Źródło: TVN24
"Nie wygląda na panią z depresją", "Jak na jednej wizycie można rozpoznać chorobę pacjenta w zakresie psychiatrii", "Problemem nie jest brak edukacji seksualnej, tylko raczej brak odpowiedzialności" - takie i inne tezy wygłoszono podczas debaty zorganizowanej w ramach konferencji "Ginekologia i Położnictwo". Dyskusja "ekspertów", w tym ginekologów, której fragmenty upubliczniono, wywołała oburzenie, także wśród psychiatrów.

Konferencja "Ginekologia i Położnictwo" odbyła się w Krakowie 21-22 listopada br. Wydarzenie już wtedy wzbudziło kontrowersje, ponieważ prof. Piotr Sieroszewski, specjalista położnictwa i ginekologii, wystąpił tam z wykładem na temat postępowania z pacjentką w ciąży w sytuacji, gdy u płodu stwierdzono wrodzoną łamliwość kości. Wybór eksperta do wygłoszenia akurat takiej prelekcji budził wątpliwości oraz oburzenie w niektórych środowiskach, ponieważ w tym roku głośno w mediach było o pani Anicie, pacjentce prof. Sieroszewskiego, która po tym jak zdecydowała się na przerwanie ciąży na późnym etapie i przedstawiła stosowne zaświadczenie od psychiatry, została zamknięta na oddziale psychiatrycznym. U płodu, który nosiła, stwierdzono właśnie wrodzoną łamliwość kości.

Teraz o listopadowej konferencji ginekologów zrobiło się jeszcze głośniej, ponieważ w dyskusji dotyczącej aborcji paneliści, między innymi ginekolodzy oraz prawnicy, wypowiadali się na temat psychiatrii w sposób umniejszający tej dziedzinie i powielający szkodliwe dla pacjentów mity. Kolektyw Legalna Aborcja ujawnił nagrania kilku fragmentów tej debaty. W rozmowie z tvn24.pl słowa, które tam padły, skomentowała dr n. med. Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii, pracowniczka Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierująca Poradnią Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego.

1. "Zawsze możemy wziąć pod uwagę taką opcję, że pacjent czy pacjentka celowo chcą nas wprowadzić w błąd. Psychiatra to nie jest taki specjalista, który czyta w myślach, przykłada rękę do skroni i wszystko wie o pacjencie"

"Jak na jednej wizycie można rozpoznać chorobę pacjenta i to, co mu pomoże, w zakresie psychiatrii?"

Psychiatra nie czyta w myślach - zajmuje się medycyną, a nie wróżbiarstwem. Psychiatria jest dziedziną opartą na dowodach naukowych. Badanie psychiatryczne jest dokładne i ma określoną strukturę. Trzeba w nim uwzględnić różne elementy, żeby móc postawić odpowiednie rozpoznanie. Sprawdzamy między innymi to, jak pacjent funkcjonuje w różnych obszarach życia - jaki ma apetyt, jak śpi, w jakiej jest kondycji umysłowej, czy nie traci zainteresowania tym, co wcześniej bardzo go zajmowało.

Tak samo jak w innych specjalizacjach, psychiatra może zlecać dodatkowe badania i prowadzić diagnostykę różnicową po to, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny objawów zgłaszanych przez danego pacjenta. Często jesteśmy w stanie postawić rozpoznanie już na pierwszej wizycie, ale - jeśli jest taka potrzeba, mamy jakieś wątpliwości - zapraszamy pacjenta na kolejne spotkania diagnostyczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pomoc potrzebna jeszcze przed osiemnastką. A problem będzie narastał

Pomoc potrzebna jeszcze przed osiemnastką. A problem będzie narastał

45 min
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"

Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"

TVN24+ Originals

Pacjent zawsze może oszukiwać lekarza, niezależnie od specjalizacji. Z zasady jednak ufamy pacjentom. Gdyby pacjent przyszedł na SOR z bólem głowy, a lekarz kwestionowałby, czy głowa na pewno go boli, to byłoby bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Tak samo jest w psychiatrii - pod kątem zaufania do pacjenta nie traktujemy i absolutnie nie powinniśmy traktować cierpienia psychicznego, smutku i obniżonego nastroju w inny sposób niż objawów somatycznych - czyli poważnie.

Nie jest tak, że ktoś przychodzi na wizytę, mówi, że mu ciężko, i od razu dostaje rozpoznanie oraz leki. Pacjent przynosi do nas zespół objawów i naszym - lekarzy - zadaniem jest w oparciu o odpowiednie narzędzia, wykształcenie zdobywane przez lata i doświadczenie, poukładać to, co dzieje się z daną osobą i określić, czy sytuacja wymaga leczenia, czy na dany moment nie.

Kiedy do psychiatry zgłasza się kobieta w ciąży do oceny stanu psychicznego, powinno się postępować tak samo jak z innymi pacjentami - nie spieszyć się, nie rezygnować z dokładności i rzetelności, nie bagatelizować tego, co zgłasza pacjentka, nie zakładać, że próbuje nas zmanipulować. Naszą rolą jest stwierdzić, czy zgłaszane objawy spełniają kryteria zaburzenia psychicznego i jakie jest rokowanie, czy kontynuacja ciąży zagraża życiu lub zdrowiu. To dla nas nic nadzwyczajnego – w psychiatrii spotkamy wielu pacjentów, którzy znaleźli się w okolicznościach, które są dla nich trudne do wytrzymania i z którymi sobie nie radzą.

2. Ocena poczytalności sprawcy zajmuje od czterech do ośmiu tygodni obserwacji

Poczytalność, czyli zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, ocenia się na przykład w toku postępowania prokuratorskiego. Nie ma to nic wspólnego z sytuacją, w której człowiek źle się czuje i zgłasza się po pomoc do psychiatry.

Po drugie, zdecydowana większość badań psychiatrycznych, w których oceniana jest poczytalność, ma charakter jednorazowy. Na obserwację trwającą od czterech do sześciu tygodni, z możliwością wydłużenia do ośmiu tygodni, kieruje się pacjenta tylko, jeżeli zespół dwóch psychiatrów po badaniu stwierdza, że nie może jednoznacznie określić, czy dana osoba jest poczytalna, ma poczytalność zniesioną lub ograniczoną w stopniu znacznym. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, nie rutynowe.

"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"

Polska

3. Ginekolog może zakwestionować zaświadczenie od psychiatry o tym, że ciąża zagraża zdrowiu lub życiu pacjentki, jeżeli konsultacja psychiatryczna została przeprowadzona online, a nie stacjonarnie

To, że zaświadczenie o tym, że kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentki, psychiatra powinien wystawiać podczas osobistej wizyty, zapisano w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest to ważny dokument, ale dla mnie problematyczny, między innymi ze względu na ten zapis, który nie ma umocowania w polskim prawie. Sama preferuję konsultacje stacjonarne, ponieważ czuję się wówczas bardziej komfortowo i jestem bardziej pewna swoich obserwacji. Natomiast, są to tylko moje preferencje. Nikt nie zakazuje konsultacji online w psychiatrii i jakiejkolwiek innej dziedzinie. Traktuje się je tak jakby były wykonywane przez lekarza osobiście - można zdalnie wystawiać recepty i zwolnienia lekarskie.

Nie ma wymogu, żeby jakąkolwiek grupę pacjentów konsultować wyłącznie stacjonarnie w gabinecie. Dlatego też nie powinno się stawiać kobietom w ciąży specjalnych wymagań. Nie ma do tego żadnych podstaw.
dr n. med. Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii

4. "Pacjentka mówi: 'Ja już mam zaświadczenie od psychiatry'. Nie wygląda ta pani na panią w depresji. Nie wygląda ta pani, żeby miała sobie cokolwiek zrobić"

To nie jest prawda. Po wyglądzie możemy rozpoznać pacjentka z żółtaczką, nie z depresją. Osoba z depresją nie ma charakterystycznego wyglądu i trzeba zerwać z tym mitem. Osoba z rozpoznaną depresją nie musi się też zachowywać w określony sposób. Nie jest tak, że człowiek, który cierpi psychicznie, na przykład wolniej mówi.

Mówienie, że ktoś "nie wygląda na depresję" to bagatelizowanie pacjentów, a nieuzasadnione podważanie diagnozy od psychiatry jest brakiem szacunku do kolegów po fachu, do dziedziny medycyny, jaką jest psychiatria i do naszego wykształcenia.

5. "Problemem nie jest brak edukacji seksualnej, tylko raczej brak odpowiedzialności. Na to my nie mamy wpływu"

Absolutną podstawą budowania odpowiedzialności jest edukacja seksualna, która w naszym kraju wciąż kuleje. Nie ma innej drogi budowania odpowiedzialności niż przekazywanie rzetelnej wiedzy dostarczanej przez profesjonalistów, a nie kolegów czy koleżanki albo twórców z portali społecznościowych. To nie są opinie - skuteczność edukacji seksualnej w zwiększaniu bezpieczeństwa i budowaniu świadomości na temat zdrowia seksualnego jest potwierdzona w wielu badaniach.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie psychicznePsychiatriaGinekologiaAborcjaDepresja
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Premier Finlandii Petteri Orpo przed Szczytem Wschodniej Flanki w Helsinkach
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"
imageTitle
"Zawodnicy przetrąceni". Boniek diagnozuje koszmar Legii
Najnowsze
Jelenia Góra
16 psychologów oddelegowanych do pomocy po tragedii. Spotkania w szkołach i specjalne dyżury
Polska
2-radoslaw-sikorski
Nawrocki gratuluje Sikorskiemu "dobrego samopoczucia". "On z aparatem, ja w lesie z pięściami?"
Polska
Kwiaty na plaży Bondi w Sydney
Masakra na plaży. Media: przeszli "szkolenie w stylu wojskowym" na Filipinach
Spłonęły trzy auta
Spłonęły dwa auta osobowe i jedno dostawcze. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Lublin
Zalana miejscowość Tukwila w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego
Pękł wał przeciwpowodziowy, zarządzono ewakuację
METEO
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Strzały na stacji paliw. Ranny mężczyzna, drugi zatrzymany po obławie
Lubuskie
Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim
Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski przed rozmowami w Berlinie
Ukraińcy nie chcą teraz wyborów. Wyniki badania
imageTitle
W takim składzie FC Barcelona może zagrać we wtorkowy wieczór
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje była reprezentantka Polski. Miała 25 lat
EUROSPORT
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
BIZNES
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
"Samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa"
WARSZAWA
Donald Trump
Oburzenie po wpisie Donalda Trumpa na temat zamordowanego reżysera
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Wojskowy dron awaryjnie lądował na prywatnej posesji
WARSZAWA
Donald Tusk w Helsinkach (16.12.2025)
Tusk na szczycie "absolutnie kluczowym z punktu widzenia Polski"
Polska
Rob Reiner, Nick Reiner
Policja: syn odpowiedzialny za śmierć reżysera i jego żony
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Paszport Ziobry unieważniony
Polska
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
METEO
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
BIZNES
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
BIZNES
Zmiany w kierownictwie PiS
PiS "w bardzo głębokim kryzysie". "Takie sytuacje się nie zdarzały"
Polska
imageTitle
Nagłe wystrzały zaskoczyły piłkarzy. Trzech trafiło do szpitala
EUROSPORT
gorki-2
Atak nożem w szkole pod Moskwą
ABW
Student KUL miał planować zamach. Został zatrzymany przez ABW
Lublin
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
METEO
Trening wstępnej gotowości operacyjnej systemu Patriot 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
"Pełna gotowość" polskich Patriotów. Sekretarz generalny NATO odwiedzi Polskę
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica