Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Tej choroby nie było tu od dekad. Zakażenia w salonie masażu

luszczyca shutterstock_1345301741
Epidemia cholery w Kongo
Źródło: Reuters Archiwum
Po kilkudziesięciu latach przerwy trąd ponownie pojawił się w dwóch europejskich krajach. Przypadki choroby potwierdzono w Rumunii i Chorwacji. Chorzy zostali objęci leczeniem, a osoby, z którymi mieli kontakt - nadzorem epidemiologicznym. Służby sanitarne podkreślają, że ryzyko rozprzestrzenienia zakażenia jest bardzo niskie.

Informacje o zachorowaniach wzbudziły duże zainteresowanie, zwłaszcza że choroba przez dekady była w Europie praktycznie nieobecna. W obu krajach uruchomiono standardowe procedury sanitarne, a pierwsze ustalenia wskazują zarówno na źródła zakażenia, jak i na bardzo ograniczony krąg osób potencjalnie narażonych na zarażenie.

Kluż-Napoka: pierwsze zakażenie od 1981 roku

Rumuńskie władze sanitarne potwierdziły zakażenie trądem u dwóch sióstr w wieku 21 i 25 lat. Kobiety pochodzą z Indonezji i pracują jako masażystki w salonie SPA w Klużu-Napoce. We wrześniu obie kobiety przebywały na Bali, gdzie odwiedzały rodzinny dom. Pod koniec października u ich matki rozpoznano trąd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Konkret24. Odra w USA i w Polsce
15 nowych przypadków w tydzień. Odra na Podkarpaciu nie odpuszcza
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
METEO
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?
Anna Bielecka

Zakażenie zostało potwierdzone przez szpital chorób zakaźnych, który natychmiast rozpoczął antybiotykoterapię. To pierwszy od 1981 roku potwierdzony przypadek trądu w Rumunii. Dwie inne pracownice salonu, które miały kontakt z chorymi, zostały objęte leczeniem profilaktycznym i obserwacją.

Rumuńskie służby podkreślają, że krąg osób uznanych za potencjalnie narażone jest ściśle określony. - Kontaktem epidemiologicznym są wyłącznie osoby, które spędzały z zakażonym co najmniej 30 godzin tygodniowo przez trzy kolejne miesiące. Tylko one są kierowane do dalszej oceny przez Dyrekcję Zdrowia Publicznego - poinformowała w rumuńskiej ProTV News dr Violeta Briciu, dyrektor medyczna Szpitala Chorób Zakaźnych w Klużu.

Prefekt regionu, Maria Forna, zaapelowała z kolei do mieszkańców powiatu, a zwłaszcza do klientów salonu masażu, by w przypadku zauważenia niepokojących objawów zgłaszali się do szpitala chorób zakaźnych.

Rumuński minister zdrowia Alexandru Rogobete zapewnił, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco. - Nie ma ryzyka szybkiego rozprzestrzenienia się choroby. Do przeniesienia zakażenia konieczny jest długotrwały kontakt fizyczny - podkreślił.

Chorwacja: pierwszy przypadek od 1993 roku

O przypadku trądu - pierwszym od 1993 roku - poinformowały również władze Chorwacji. Chorobę wykryto u obywatela Nepalu, który od około dwóch lat mieszka i pracuje w tym kraju wraz z rodziną. Jak zapewnia chorwacki resort zdrowia, pacjent został szybko zidentyfikowany, a jego kontakty objęto analizą epidemiologiczną.

- Ten przypadek dotyczy jednego pacjenta, który został natychmiast zidentyfikowany. Ustalono również jego kontakty i objęto je analizą epidemiologiczną. Cała procedura przebiegała zgodnie z obowiązującymi zasadami - poinformowała minister zdrowia Chorwacji Irena Hrstić.

Eksperci podkreślają, że choroba nie przenosi się w codziennych, przypadkowych sytuacjach. - Aby doszło do zakażenia, potrzebny jest bardzo bliski i długotrwały kontakt, jak wspólne mieszkanie czy spanie w jednym łóżku, często w złych warunkach bytowych. Z pewnością nie można zarazić się trądem na ulicy - uspokajał chorwacki specjalista chorób zakaźnych Bruno Baršić.

Czym jest trąd i jak wygląda leczenie

Trąd, znany również jako lepra, to przewlekła choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Mycobacterium leprae. Atakuje przede wszystkim skórę, nerwy obwodowe, błony śluzowe górnych dróg oddechowych oraz oczy. Nieleczony może prowadzić do trwałych uszkodzeń i niepełnosprawności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska lekarka leczy trędowatych w Indii

Polska lekarka leczy trędowatych w Indii

Polska
Wanda Błeńska nie żyje. Misjonarkę pochowano w Poznaniu

Wanda Błeńska nie żyje. Misjonarkę pochowano w Poznaniu

Poznań

Jak przypomina Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), zakażenie rozwija się bardzo wolno - okres wylęgania może trwać od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat. Najwięcej zachorowań notuje się w krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym, zwłaszcza w Indiach, Indonezji i Brazylii. W ubiegłym roku na świecie odnotowano 172 tysiące nowych przypadków trądu; 40 procent dotyczyło kobiet, a 5,4 procent - dzieci.

Leczenie polega na jak najwcześniejszym wdrożeniu wielolekowej terapii antybiotykowej, zalecanej przez WHO. Jest ona skuteczna i w większości krajów dostępna bezpłatnie. Już po rozpoczęciu leczenia chory przestaje być zakaźny - co, jak podkreślają służby sanitarne, sprawia, że obecne przypadki nie stanowią zagrożenia epidemicznego.

Autorka/Autor: adan/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Choroby zakaźneZdrowieEuropaRumuniaChorwacjaWHO
Czytaj także:
Bożena Wołowicz czekała prawie 13 lat na wyrok skazujący rodzinę K.
Wyrok po latach koszmarnego sąsiedztwa
Kraków
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Tutaj znaleźli broń, z której miał zginąć Parubij. "Nowe dowody"
Świat
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Coraz bliżej do zatwierdzenia hamulca bezpieczeństwa do ważnej umowy handlowej
BIZNES
Tragedia w Jeleniej Górze
"To będzie praca, którą nazywamy interwencją kryzysową". Jak pomóc po tragedii
Polska
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
BIZNES
krzyz kosciol shutterstock_1843916002
Kolejny atak w krótkim czasie. Grupa wiernych uprowadzona z kościoła
Świat
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
METEO
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
BIZNES
Jelenia Góra
"Nie możemy spać". Ministra edukacji po tragedii w Jeleniej Górze
Polska
Znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze
Nowe informacje o śmierci 11-letniej dziewczynki. Zatrzymana 12-latka zostanie wysłuchana
Wrocław
Ataki w Sydney. Próba powstrzymania terrorysty
Oddali życie próbując powstrzymać terrorystę. Nagranie z plaży w Sydney
Świat
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
imageTitle
"Koszmar", "żałosny początek". Czarne chmury nad Bellinghamem
Najnowsze
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
14-latek przyszedł do szkoły z maczetą
Rzeszów
Mateusz Morawiecki
Wywiad Morawieckiego. Mówi o "zdradzie" w PiS i przypomina "sztylet w plecy" prezesa
Polska
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
BIZNES
IMG_9772
"Żyjemy w przekonaniu, że nic się nie wydarzy i nie będzie żadnej wojny". Eksperci: to błąd
Anna Bielecka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
METEO
imageTitle
Ważna decyzja władz tenisa. "Celem jest ochrona zdrowia"
EUROSPORT
60-latek stracił blisko 400 tysięcy złotych
Milion złotych zostawili przed drzwiami
Kraków
Kradzież telefonu w lokalu gastronomicznym w Sopocie
Poprosił o wrzątek, ukradł telefon, podziękował i wyszedł
Trójmiasto
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn"
WARSZAWA
Według właściciela jego pies lubi spać na śniegu
Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"
Bartłomiej Plewnia
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
BIZNES
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącony przez samochód
15-latek na hulajnodze potrącony przez samochód
Trójmiasto
Premier Finlandii Petteri Orpo przed Szczytem Wschodniej Flanki w Helsinkach
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"
Świat
imageTitle
"Zawodnicy przetrąceni". Boniek diagnozuje koszmar Legii
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica