Świat

Kolejny raz samoloty niemal zderzyły się koło Wenezueli. "Byli bardzo blisko"

shutterstock_2710909009
Pilot samolotu przeprasza pasażerów za "agresywny skręt"
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Koło Wenezueli drugi raz niemal doszło do powietrznego zderzenia dwóch samolotów - informuje stacja CNN. W sobotę piloci prywatnego odrzutowca ledwo zdołali uniknąć kolizji z latającą cysterną armii USA. Dzień wcześniej równie blisko zderzenia z amerykańskim samolotem wojskowym był duży samolot pasażerski.

O drugim incydencie w ostatnich dniach, w którym prywatny samolot niemal zderzył się z wojskową maszyną USA koło Wenezueli, we wtorek wieczorem poinformowała CNN. Piloci biznesowego odrzutowca Falcon 900EX lecącego w sobotę z Aruby do Miami, zgłosili kontrolerom ruchu lotniczego na wieży w karaibskim Curaçao, że o włos uniknęli kolizji z innym samolotem. Jak stwierdzili, niemal zderzyli się z latającą cysterną Sił Powietrznych USA.

USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad

Maciej Michałek

Curaçao leży około 65 kilometrów na północ od wybrzeża Wenezueli i jest terytorium autonomicznym Holandii. Z zapisu transmisji radiowych, które przeanalizowała CNN, wynika, że do zdarzenia doszło na wysokości 26 tys. stóp - około ośmiu kilometrów - podczas wznoszenia prywatnego odrzutowca. Jego załoga nagle zauważyła samolot wojskowy. - Byli bardzo blisko - mówili piloci. - Wznosiliśmy się prosto na niego. Był duży, może Boeing 777 lub 767 - stwierdzili. Dwa najpopularniejsze modele latających cystern armii USA powstały w oparciu o cywilne modele boeingów - 707 i 767.

Samoloty niemal zderzyły się koło Wenezueli

To już drugie podobne zdarzenie w pobliżu Wenezueli w ostatnich dniach, kiedy prywatny samolot niemal zderzył się maszyną USAF. Wcześniej pilot samolotu Airbus A320 linii JetBlue przekazał, że w piątek był o włos od zderzenia nad Karaibami z latającą cysterną Sił Powietrznych USA. By uniknąć kolizji, zmuszony był przerwać wznoszenie samolotu. "Nie mieli włączonego transpondera, to skandaliczne" - mówił pilot, nie kryjąc emocji.

Z powodu wyłączonego transpondera także wieża kontroli ruchu lotniczego nie wiedziała, że w jej przestrzeni jest latająca cysterna. Kontroler przyznał, że w ich przestrzeni powietrznej pojawia się "skandalicznie dużo niezidentyfikowanych statków powietrznych".

CNN zwróciło się z prośbą o komentarz do Sił Powietrznych USA i Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi przekazano, że są "świadomi niedawnych doniesień dotyczących operacji amerykańskich samolotów wojskowych na Karaibach i obecnie analizują tę sprawę". Nie przekazano żadnych szczegółów.

Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie
Dowiedz się więcej:

Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie

Presja na Wenezuelę

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała w zeszłym miesiącu ostrzeżenie dla amerykańskich linii lotniczych o wzmożonej aktywności wojskowej na wszystkich wysokościach w pobliżu Wenezueli, co we wtorek powtórzono. Kilka linii międzynarodowych odwołało na pewien czas swoje loty w związku z tym ostrzeżeniem.

Na niebie nad Karaibami jest tłoczno w związku z działaniami amerykańskiego wojska. Z uwagi na napięcie na linii USA - Wenezuela wysłano tam w ostatnich tygodniach więcej samolotów i sprzętu. Według Białego Domu celem wzmożonej obecności wojsk USA ma być walka z handlem narkotykami.

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adomas Daunoravicius/Shutterstock

