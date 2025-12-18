Polski attaché obrony niedopuszczony do rozmów w USA. Jest odpowiedź z BBN

Kosiniak-Kamysz o niedopuszczeniu polskiego attaché wojskowego do rozmów w USA: drastyczny błąd Źródło: TVN24

W sobotę wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że attaché wojskowy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie generał Krzysztof Nolbert na początku grudnia nie został wpuszczony na spotkanie prezydenckiej delegacji BBN z przedstawicielami amerykańskiej administracji, które sam przygotowywał.

BBN: skład delegacji w wyłącznej gestii Biura

Portal tvn24.pl zwrócił się we wtorek z pytaniami m.in. do BBN o szczegóły sprawy. "Potwierdzamy, że attaché obrony RP nie brał udziału w rozmowach, jakie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prowadziło z przedstawicielami administracji amerykańskiej podczas niedawnej wizyty członków kierownictwa Biura w Stanach Zjednoczonych. Kwestie dotyczące składu delegacji leżały w wyłącznej gestii BBN" - brzmi całość nadesłanej w środę po południu odpowiedzi.

W tym samym mailu do BBN z pytaniami dociekaliśmy także, czy MON w tej sprawie kontaktował się z kancelarią prezydenta lub BBN oraz czy zapadły jakieś decyzje. Na te pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

We wtorek pytaliśmy też MON, czy resort lub jego przedstawiciele złożyli albo rozważają złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił bowiem w niedzielę w "Faktach po Faktach", że taka decyzja przedstawicieli BBN to "złamanie prawa". Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od resortu na tego maila.

W środę jednak Kosiniak-Kamysz w radiu TOK FM, mówiąc o relacjach z prezydentem, przekazał m.in., że tę sprawę "wyjaśnił" i wyraził nadzieję, że "więcej się nie powtórzą". W związku z tą wypowiedzią w środę również zwróciliśmy się do MON z dodatkowym pytaniem o to, jak szef MON wyjaśnił sprawę.

Tomczyk o niedopuszczeniu polskiego attaché wojskowego do rozmów w USA: złamanie prawa Źródło: TVN24

Wizyta delegacji BBN w USA

Delegacja BBN złożyła 9 grudnia kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na jej czele stanął zastępca szefa BBN gen. Andrzej Kowalski. Jak informowało Biuro, polska delegacja spotkała się z amerykańskimi przedstawicielami w Pentagonie oraz w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Gen. Kowalski przekazał, że tematem rozmów była m.in. opublikowana kilka dni wcześniej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.) Źródło: Andrzej Lange/PAP

Gen. Krzysztof Nolbert został mianowany polskim attaché obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy ambasadzie RP w Waszyngtonie w 2021 roku. W listopadzie 2023 roku został awansowany z generała brygady na generała dywizji przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

