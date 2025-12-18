Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polski attaché obrony niedopuszczony do rozmów w USA. Jest odpowiedź z BBN

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Kosiniak-Kamysz o niedopuszczeniu polskiego attaché wojskowego do rozmów w USA: drastyczny błąd
Źródło: TVN24
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziło tvn24.pl, że attaché wojskowy generał Krzysztof Nolbert nie brał udziału w rozmowach prezydenckiej delegacji z Amerykanami w USA. "Kwestie dotyczące składu delegacji leżały w wyłącznej gestii BBN" - przekazało Biuro. Nie odpowiedziało jednak na wszystkie pytania, które zadaliśmy w tej sprawie.

W sobotę wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że attaché wojskowy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie generał Krzysztof Nolbert na początku grudnia nie został wpuszczony na spotkanie prezydenckiej delegacji BBN z przedstawicielami amerykańskiej administracji, które sam przygotowywał.

Ludzie prezydenta nie dopuścili generała do rozmów z Amerykanami. Szef MON: wyjaśniłem sprawę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ludzie prezydenta nie dopuścili generała do rozmów z Amerykanami. Szef MON: wyjaśniłem sprawę

BBN: skład delegacji w wyłącznej gestii Biura

Portal tvn24.pl zwrócił się we wtorek z pytaniami m.in. do BBN o szczegóły sprawy. "Potwierdzamy, że attaché obrony RP nie brał udziału w rozmowach, jakie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego prowadziło z przedstawicielami administracji amerykańskiej podczas niedawnej wizyty członków kierownictwa Biura w Stanach Zjednoczonych. Kwestie dotyczące składu delegacji leżały w wyłącznej gestii BBN" - brzmi całość nadesłanej w środę po południu odpowiedzi.

W tym samym mailu do BBN z pytaniami dociekaliśmy także, czy MON w tej sprawie kontaktował się z kancelarią prezydenta lub BBN oraz czy zapadły jakieś decyzje. Na te pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

We wtorek pytaliśmy też MON, czy resort lub jego przedstawiciele złożyli albo rozważają złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił bowiem w niedzielę w "Faktach po Faktach", że taka decyzja przedstawicieli BBN to "złamanie prawa". Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od resortu na tego maila.

W środę jednak Kosiniak-Kamysz w radiu TOK FM, mówiąc o relacjach z prezydentem, przekazał m.in., że tę sprawę "wyjaśnił" i wyraził nadzieję, że "więcej się nie powtórzą". W związku z tą wypowiedzią w środę również zwróciliśmy się do MON z dodatkowym pytaniem o to, jak szef MON wyjaśnił sprawę.

Tomczyk o niedopuszczeniu polskiego attaché wojskowego do rozmów w USA: złamanie prawa
Źródło: TVN24

Wizyta delegacji BBN w USA

Delegacja BBN złożyła 9 grudnia kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na jej czele stanął zastępca szefa BBN gen. Andrzej Kowalski. Jak informowało Biuro, polska delegacja spotkała się z amerykańskimi przedstawicielami w Pentagonie oraz w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Gen. Kowalski przekazał, że tematem rozmów była m.in. opublikowana kilka dni wcześniej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Źródło: Andrzej Lange/PAP

Gen. Krzysztof Nolbert został mianowany polskim attaché obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy ambasadzie RP w Waszyngtonie w 2021 roku. W listopadzie 2023 roku został awansowany z generała brygady na generała dywizji przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Marek/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoMinisterstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-KamyszCezary TomczykUSAKarol Nawrocki
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
Świat
Kobieta miała w organizmie ponad trzy promile alkoholu w organizmie
Miała ponad trzy promile i wiozła czteroletniego syna
Kielce
grypa
Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
Zdrowie
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Był pijany. Uderzył w auto, którym jechał policjant
Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu dożywocie
Byłą partnerkę oblał "nieznaną substancją", później postrzelił w głowę
Katowice
owca shutterstock_348658625
Dziesięć owiec rusza z pomocą zdrowotną. "Są idealnym medium"
Zdrowie
imageTitle
Polka na podium. Najlepszy wynik w sezonie
EUROSPORT
Awantura na komisji budżetowej w gminie Jonkowo
Awantura na komisji. "Nie drzyj ryja", "głuchy jesteś?"
Olsztyn
Kościół w Pieszycach
Wieloletni proboszcz odchodzi. Biskup o wszczętym dochodzeniu kanonicznym
Wrocław
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
BIZNES
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
BIZNES
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
BIZNES
30-letni Patryk R. został aresztowany
Atak na obcokrajowców w Częstochowie. Jest akt oskarżenia
Katowice
Barcelona, Hiszpania
Premier ogłosił plan stworzenia państwowej sieci schronów klimatycznych
Świat
Rustem Umierow
"Putin ma coraz większą pokusę, aby nas wchłonąć". Lecą negocjować w USA
Świat
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
METEO
Zaginiony mężczyzna
Wracał z Paryża, ostatni raz widziany był w Niemczech. Policja szuka tego mężczyzny
Rzeszów
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
WARSZAWA
17 1800 tj cl-0001
Niecodzienny gość w studiu. "Żywo zainteresowany" sprawą ustawy łańcuchowej
Polska
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
BIZNES
Yurina Noguchi
Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI
Świat
Trybunał Konstytucyjny
"Przestrzegaliśmy, że to wpłynie na obywateli"
Polska
imageTitle
Mistrz Gibraltaru z policjantem w składzie. Legia w opałach
EUROSPORT
Przejście graniczne w USA
Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Lista państw
Świat
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
METEO
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
WARSZAWA
Przeczesywali pobliskie lasy
Przeczesywali lasy w poszukiwaniu 96-latki. Liczyła się każda minuta
Białystok
imageTitle
"Wstydzę się, że jestem Norwegiem"
EUROSPORT
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci. Zakonnica wśród podejrzanych
Lubuskie
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica