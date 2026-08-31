"Hańba dla naszego narodu". Trump chce ukarania dziennikarki
Prezydent Trump ostro skrytykował Welker za to, że podczas prowadzonego przez nią niedzielnego programu "Meet the Press" powiedziała, że prezydent ma "mieszane rezultaty", jeśli chodzi o zwycięstwa wyborcze popieranych przez siebie kandydatów w republikańskich prawyborach.
"Jak ktokolwiek może tak mówić, pracując dla rozgłośni nadającej na publicznych falach? Załączam wyniki. Z powodu tej celowej nieścisłości zostanie zgłoszona do Federalnej Komisji Łączności (FCC) w celu nagany lub ukarania" - napisał prezydent na platformie Truth Social. Do wpisu dołączył grafikę mówiącą, że popierani przez niego kandydaci wygrywali w 98,35 proc. przypadków w republikańskich prawyborach. Jako przykład wymienił m.in. wspieraną przez niego siostrę zmarłego senatora Lindseya Grahama, która otrzymała mandat po bracie nie mając dotąd związku z polityką, a ostatnio wygrała partyjną nominację na nową pełną kadencję.
"Prasa jest hańbą dla naszego narodu i mam nadzieję, że przewodniczący [FCC - red.] Brendan Carr i szlachetni ludzie z jego komisji potraktują to zagrożenie dla naszego kraju bardzo poważnie" - napisał prezydent. "Dziękuję za uwagę poświęconą tej niezwykle ważnej sprawie fałszywych sondaży i komentarzy!" - dodał.
Donald Trump kontra Kristen Welker
Rzecznik NBC News skomentował słowa Trumpa w oświadczeniu dla serwisu Politico. "Kristen jest jedną z najlepszych [dziennikarek - red.] w branży i w pełni ją popieramy" - przekazał. Sama Welker nie odniosła się do zapowiedzi prezydenta, jednak pod jej ostatnimi wpisami w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy z wyrazami wsparcia.
Nie jest to pierwsze spięcie prezydenta z Welker. Na początku czerwca Trump przerwał prowadzony przez nią telewizyjny wywiad i wyszedł ze studia po tym, jak poprosiła go o przedstawienie dowodów na jego stwierdzenia, że ostatnie prawybory w Kalifornii oraz wybory prezydenckie w 2020 roku zostały sfałszowane.
- Dobrze, zakończmy to, bo mam już dość. Dziękuję, kochana. Miłego dnia - stwierdził. - Siedziałem z tobą w deszczu przez godzinę i dałem ci wystarczająco dużo czasu. Powinnaś uporządkować swoją pracę, bo wiesz co? Kraj nigdy nie może być wielki z nieuczciwą prasą - kontynuował.
Czym zajmuje się FCC
FCC jest niezależną agencją nadzorowaną przez Kongres. Powstała w 1934 roku, ma szerokie kompetencje regulacyjno-kontrolne względem telekomunikacji, czyli komunikacji radiowej, telewizyjnej, satelitarnej i innych. Do jej zadań należy m.in. przydzielanie koncesji oraz częstotliwości dla nadawców. Jej obecny szef i bliski sojusznik Trumpa wielokrotnie krytykował nadawców za rzekomą stronniczość i groził im odebraniem licencji na nadawanie.
Amerykańskie media mają szerokie prawa do swobodnej wypowiedzi, wynikające z pierwszej poprawki do konstytucji USA, a FCC ma ograniczone uprawnienia w zakresie rozpatrywania skarg dotyczących rozpowszechnianych przez nie treści - zauważa agencja Reuters. FCC informuje na swojej stronie internetowej, że zasadniczo nie interweniuje w takich sprawach, ponieważ "zastąpienie dziennikarskiej oceny posiadaczy koncesji naszą własną byłoby niezgodne z pierwszą poprawką".
Choć popierani przez Trumpa kandydaci w istocie zwykle wygrywają partyjne prawybory, w ostatnim czasie doszło do kilku porażek. W Wyoming kandydatka Trumpa Megan Degenfelder przegrała wyścig o nominację na gubernatora, na Florydzie przegrał zamieszany w skandale kongresmen Cory Mills, a w Tennessee inny gorliwy sojusznik Trumpa Andy Ogles. Porażkę przed wyborami na gubernatora poniósł także Mike Lindell w Minnesocie, Megan Degenfelder w Wyoming i Randy Feenstra w Iowa.
Redagował AM