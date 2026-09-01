Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!

Logo 25 lat TVN24 przed PKiN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bartosz Krupa

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TVN24 była w sierpniu najchętniej oglądaną stacją informacyjną w Polsce z 4,88 procent udziału w widowni w grupie ogólnej, czyli widzów powyżej czwartego roku życia. Na kolejnych miejscach znalazły się: TV Republika z wynikiem 4,68 procent, TVP Info - 2,08 procent. Dalej były kolejno wPolsce24 oraz Polsat News i Wydarzenia24.

TVN24 najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym

TVN24 była też liderem w kategorii wiekowej 20-54 lata, gdzie osiągnęła 2,84 procent udziału w widowni. Na podium znalazły się też TV Republika z wynikiem 2,22 procent i Wydarzenia24, które oglądało 1,34 procent widzów dla tej grupy wiekowej. Dalsze lokaty w tym zestawieniu zajęły kolejno TVP Info, Polsat News i wPolsce24.

Wyniki stacji w sierpniu 2026 roku Źródło zdjęcia: TVN24

"Fakty" TVN na szczycie

Zdecydowanym liderem były także "Fakty" TVN. Średni dzienny udział rynkowy "Faktów" wyniósł prawie 22 procent w kategorii ogólnej 4+. Wynik ten obejmuje wszystkie anteny, czyli zarówno TVN, jak i TVN24 BiS. Tu na drugim miejscu plasuje się "19:30", która uzyskała 13 procent, a na trzecim - "Wydarzenia" z udziałem ponad 11 procent w rynku.

Łączne wyniki serwisów informacyjnych z jednoczesnych emisji Źródło zdjęcia: TVN24

tvn24.pl liderem serwisów telewizji newsowych

Według danych Gemius PBI/Mediapanel portal internetowy tvn24.pl w sierpniu odwiedziło ponad 7,7 mln realnych użytkowników, co stanowi najlepszy wynik wśród wszystkich serwisów internetowych telewizji newsowych w Polsce. Na drugim miejscu znalazł się portal polsatnews.pl, a podium zamyka serwis tvpinfo.pl.

Wyniki portali stacji informacyjnych w sierpniu 2026 roku