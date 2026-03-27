Świat

"Rozległe" ataki Izraela. Iran odpowiada

Siły Obronne Izraela
Zniszczenia w Teheranie (23.03.)
Źródło: Reuters
Izrael zaatakował szereg celów w Iranie, w tym Teheran. Zginęło co najmniej sześć osób. W piątek rano Izrael ponowił "rozległe" naloty na Iran. Rakiety poleciały również w kierunku Libanu.

Mijają cztery tygodnie wojny na Bliskim Wschodzie. W nocy siły USA i Izraela przeprowadziły naloty na szereg celów w Iranie.

Pociski uderzyły w miasta Urmia w zachodnim Iranie i Kom na południe od Teheranu. Zginęło co najmniej sześć osób - podała irańska agencja państwowa ISNA. Akcja ratunkowa trwała do piątkowego przedpołudnia - informuje Czerwony Półksiężyc.

Jednocześnie Izrael kontynuuje ataki na sam Teheran. W piątek rano IDF poinformowało o przeprowadzeniu "rozległych" nalotów na miasto. "Intensyfikujemy nasze uderzenia przeciwko przemysłowi zbrojeniowemu irańskiego reżimu, obierając za cel ponad 1000 zakładów produkcyjnych" - oświadczył rzecznik izraelskiej armii Awiczaj Adraee. Celem ma być również infrastruktura rządowa w stolicy.

Wymiana ognia trwa. W piątek rano irańskie media państwowe poinformowały, że Teheran rozpoczął serię nalotów na Izrael. Jak donoszą izraelskie źródła, nikt nie ucierpiał.

Media: jest reakcja Iranu na propozycję USA. "Nie jest pozytywna"

Media: jest reakcja Iranu na propozycję USA. "Nie jest pozytywna"

Ile Trump naprawdę wie o wojnie? Dostaje nagrania "wysadzanych rzeczy"

Ile Trump naprawdę wie o wojnie? Dostaje nagrania "wysadzanych rzeczy"

Front w Libanie. Hezbollah odpowiada ogniem

Jednocześnie Izrael kontynuuje ataki na Liban. Wcześniej w tym tygodniu zapowiedział okupację południowej części tego kraju, tworząc tam "strefę bezpieczeństwa". W czwartek izraelskie lotnictwo ponownie uderzyło w Bejrut. Trzy rakiety spadły na południową część miasta. Nie ma informacji o ofiarach.

Na ataki Izraela odpowiedział wspierany przez Iran Hezbollah. W stronę Izraela wystrzelonych zostało ponad 100 rakiet. W piątek nad ranem syreny alarmowe zawyły w Kirjat Szmona i innych przygranicznych miejscowościach na północy Izraela. Zginęli izraelski żołnierz oraz cywil.

Problemy kadrowe Izraela

Wojna na dwóch frontach zaczyna odbijać się na zdolnościach bojowych Izraela. - Wojsku brakuje około 15 tysięcy żołnierzy, w tym około ośmiu tysięcy żołnierzy liniowych przygotowanych do walki - ogłosił rzecznik armii gen. Efi Defrin, cytowany przez portal Ynet.

Szef sztabu armii Izraela gen. Ejal Zamir ostrzegł gabinet bezpieczeństwa, że armia może nie sprostać rosnącym wymaganiom z powodu braków kadrowych. Według Kanału 13 słowa te miały paść po tym, jak rząd zatwierdził utworzenie 30 dodatkowych posterunków na Zachodnim Brzegu.

15 min
Donald Trump złamał własną obietnicę. "Płaci za to cenę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Donald Trump złamał własną obietnicę. "Płaci za to cenę"

Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera

Źródło: tvn24.pl, CNN, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: IDF

Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej
Są starsze od kościoła, w którym się znajdują. Zabytkowe organy przeszły remont
WARSZAWA
Za 10 złotych zabił psa
Bił, kopał, rzucał o ścianę i meble. Tosia nie przeżyła, jest wyrok
Łódź
Zdawali egzaminy teoretyczne (zdjęcie ilustracyjne)
Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
BIZNES
Motocyklista jechał po trasie S8 z prędkością 208 km/h
Ponad 200 km/h motocyklem. Szaleńczą jazdę uchwyciła kamera
WARSZAWA
Straż Graniczna deportowała 15 obywateli Gruzji
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, rozboje, udział w bójkach. Deportowali 15 osób
Łódź
pap_20100719_0QX
Zaskakująca skala zniszczeń. Naprawa potrwa lata
BIZNES
Anita Orban
"Symbol zmiany". Czy Anita Orban przekieruje Węgry na inny tor?
Sebastian Zakrzewski
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Duży zwrot. USA nie opublikują kluczowych informacji
BIZNES
imageTitle
Koniec zwycięskiej serii Knicks. Sochan nie wstał z ławki
EUROSPORT
Policja zatrzymała sprawców rozboju
Pobili i okradli mężczyznę. Wpadli po trzech miesiącach
WARSZAWA
Paliła się łąka
12-latkowie podpalili kartkę, wybuchł pożar łąki
Białystok
imageTitle
O której piątkowy konkurs w Planicy?
EUROSPORT
AVI Zakopane
"Noc zmieniła wszystko". Są miasta białe od śniegu
METEO
Alaksandr Łukaszenka
Lubi się pośmiać i wznosić toasty wódką. "Powiedziałem: jesteś wśród przegranych"
Świat
Setki monet i banknotów w skrytce samochodu. Planował wywieźć je do Rosji
Próbował wywieźć do Rosji setki monet i banknotów
Olsztyn
imageTitle
Polacy poprawili swoje miejsce w rywalizacji par sportowych
EUROSPORT
imageTitle
Trener Albańczyków wzdychał po meczu z Polską
EUROSPORT
Remont przejdą kolejne odcinki Wisłostrady
Remonty dwóch ważnych warszawskich ulic
WARSZAWA
Viktor Orban i Władimir Putin
Putin uderzył w "superważne dla Polski" miejsca. "Lepszego sygnału dostać nie można"
imageTitle
Sabalenka pisze historię. Został ostatni krok
EUROSPORT
imageTitle
Uwaga. Na Polaków czeka złoczyńca w "masce"
EUROSPORT
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W tych regionach opady będą największe. IMGW ostrzega
METEO
Kongresmenka republikanów Anna Paulina Luna zaprosiła do USA rosyjskich deputowanych
Rosyjska delegacja w USA. Wśród nich wnuk Mołotowa
Świat
shutterstock_offset_2212567871
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
BIZNES
Halo wokół Księżyca
Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca
METEO
imageTitle
Prezydent Nawrocki w szatni polskich piłkarzy
EUROSPORT
imageTitle
To już niemal sto lat. Polacy przed mission impossible
EUROSPORT
Donald Trump
Trump daje 10 dni, problemy izraelskiej armii, "prezent" Iranu
Bliski Wschód. Co wiemy
Timur Iwanow
Nie wolno mu nawet umrzeć. Upadek wiceszefa MON Rosji
Tatiana Serwetnyk
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
BIZNES
