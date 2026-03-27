"Rozległe" ataki Izraela. Iran odpowiada

Zniszczenia w Teheranie (23.03.) Źródło: Reuters

Mijają cztery tygodnie wojny na Bliskim Wschodzie. W nocy siły USA i Izraela przeprowadziły naloty na szereg celów w Iranie.

Pociski uderzyły w miasta Urmia w zachodnim Iranie i Kom na południe od Teheranu. Zginęło co najmniej sześć osób - podała irańska agencja państwowa ISNA. Akcja ratunkowa trwała do piątkowego przedpołudnia - informuje Czerwony Półksiężyc.

Jednocześnie Izrael kontynuuje ataki na sam Teheran. W piątek rano IDF poinformowało o przeprowadzeniu "rozległych" nalotów na miasto. "Intensyfikujemy nasze uderzenia przeciwko przemysłowi zbrojeniowemu irańskiego reżimu, obierając za cel ponad 1000 zakładów produkcyjnych" - oświadczył rzecznik izraelskiej armii Awiczaj Adraee. Celem ma być również infrastruktura rządowa w stolicy.

Wymiana ognia trwa. W piątek rano irańskie media państwowe poinformowały, że Teheran rozpoczął serię nalotów na Izrael. Jak donoszą izraelskie źródła, nikt nie ucierpiał.

Front w Libanie. Hezbollah odpowiada ogniem

Jednocześnie Izrael kontynuuje ataki na Liban. Wcześniej w tym tygodniu zapowiedział okupację południowej części tego kraju, tworząc tam "strefę bezpieczeństwa". W czwartek izraelskie lotnictwo ponownie uderzyło w Bejrut. Trzy rakiety spadły na południową część miasta. Nie ma informacji o ofiarach.

Na ataki Izraela odpowiedział wspierany przez Iran Hezbollah. W stronę Izraela wystrzelonych zostało ponad 100 rakiet. W piątek nad ranem syreny alarmowe zawyły w Kirjat Szmona i innych przygranicznych miejscowościach na północy Izraela. Zginęli izraelski żołnierz oraz cywil.

Problemy kadrowe Izraela

Wojna na dwóch frontach zaczyna odbijać się na zdolnościach bojowych Izraela. - Wojsku brakuje około 15 tysięcy żołnierzy, w tym około ośmiu tysięcy żołnierzy liniowych przygotowanych do walki - ogłosił rzecznik armii gen. Efi Defrin, cytowany przez portal Ynet.

Szef sztabu armii Izraela gen. Ejal Zamir ostrzegł gabinet bezpieczeństwa, że armia może nie sprostać rosnącym wymaganiom z powodu braków kadrowych. Według Kanału 13 słowa te miały paść po tym, jak rząd zatwierdził utworzenie 30 dodatkowych posterunków na Zachodnim Brzegu.