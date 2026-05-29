Polska

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Posłowie zdecydowali

Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Kotula: ustawa o osobie najbliższej w żaden sposób nie atakuje małżeństwa i rodziny
Posłowie uchwalili w piątkowym głosowaniu ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu wraz z pakietem poprawek złożonych przez klub Lewicy. 

Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów. Wśród nich było 154 posłów Koalicji Obywatelskiej, 20 z Lewicy, 14 z Centrum, 23 z PSL, 11 z Polski 2050, czterech posłów Razem i czterech posłów niezrzeszonych (Marcin Józefaciuk, Paulina Matysiak, Joanna Mucha, Tomasz Zimoch). 

200 posłów zagłosowało przeciwko, w tym 176 posłów PiS, 12 z Konfederacji, dwóch posłów niezrzeszonych (Marek Jakubiak, Janusz Kowalski), dwóch posłów z koła parlamentarnego Demokracja (Jan Ardanowski, Tomasz Rzymowski) oraz trzech posłów z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 

Przeciwko przyjęciu ustawy zagłosowało również pięciu posłów należących klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzecia Droga: Marek Sawicki, Marek Biernacki, Andrzej Grzyb, Urszula Nowogórska i Jacek Tomczak. 

Od głosu wstrzymał się Paweł Kukiz. W głosowaniu nie wzięło udział 29 posłów. 

Głosowanie nad ustawą o osobie najbliższej

Wcześniej posłowie i posłanki nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustawy, złożonych przez kluby PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Demokracji Bezpośredniej.

Odrzucili także pakiet poprawek zgłoszonych przez posłankę Martę Stożek z partii Razem.

Przyjęli natomiast pakiet trzech poprawek zgłoszonych przez klub Lewicy, o charakterze doprecyzowującym i ujednolicającym.

Przyjęta w piątek ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Aleksandra Sapeta
