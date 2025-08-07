Karol Nawrocki w czasie zaprzysiężenia. Fragment wystąpienia Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Kancelaria Prezydenta RP utworzyła nowe konto prezydenckie na X.

Konta na Facebooku i Instagramie nie zostały zarchiwizowane.

W jaki sposób działają profile najważniejszych polityków w innych krajach?

Media społecznościowe od lat służą najważniejszym osobom w państwie do informowania o ich aktywnościach. W przypadku Prezydenta RP jednym z kanałów przekazywania informacji od lat jest X, czyli dawny Twitter. Z informacji na platformie wynika, że Kancelaria Prezydenta RP utworzyła konto w 2009 roku, czyli za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Strona funkcjonowała również w czasie, gdy prezydentem był Bronisław Komorowski oraz przez kolejnych dziesięć lat prezydentury Andrzeja Dudy.

Nowe konto prezydenta Polski

6 sierpnia, czyli w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, kancelaria prezydenta zamieściła na X wpis z odnośnikiem do nowego konta. "Zapraszamy do obserwowania nowego profilu Kancelarii Prezydenta RP" - czytamy we wpisie. Używany dotychczas profil od tej pory ma w nazwie dopisek "konto archiwalne". Zamieszczono na nim łącznie 42,1 tys. wpisów, a obserwowane jest przez ponad 753 tys. użytkowników.

Nowe oficjalne konto Kancelarii Prezydenta RP na X, na którym publikowane są wpisy poświęcone nowej głowie państwa, obserwuje 26,5 tys. użytkowników (stan na godz. 12 w czwartek). W ciągu pierwszej doby prezydentury Nawrockiego zamieszczono tu ponad 70 wpisów.

Z pytaniem o powód archiwizacji poprzedniej strony na X zwróciliśmy się do kancelarii prezydenta. Do chwili publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Karol Nawrocki na Facebooku i Instagramie

Zarchiwizowane nie zostały prowadzone w czasie prezydentury Andrzeja Dudy konta kancelarii prezydenta na Facebooku (ponad 250 tys. obserwujących) i Instagramie (ponad 350 tys. obserwujących). Na tym drugim profilu w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego ukazało się zdjęcie Andrzeja Dudy z napisem "Dziękujemy Panie Prezydencie", następnie wspólne zdjęcie ustępującego i nowego prezydenta z kciukami w kórę, a w końcu fotografia Nawrockiego z napisem: "Zaczynamy". Zarówno na Instagramie, jak i Facebooku zdjęcie dotychczasowego prezydenta zastąpiono portretem Karola Nawrockiego.

Mimo nowego prezydenckiego konta Karol Nawrocki nie zaprzestał publikowania wpisów na prywatnych kontach w mediach społecznościowych: na X, gdzie obserwuje go 222 tys. użytkowników, Facebooku (434 tys. obserwujących) i Instagramie (444 tys. obserwujących). Zamieścił tam m.in. filmy i zdjęcia z dnia zaprzysiężenia.

Prezydenckie konto w USA

W Stanach Zjednoczonych, począwszy od prezydenta Baracka Obamy, kolejni przywódcy na najpopularniejszych platformach używają konta POTUS (skrót oznaczający najważniejszą osobę w państwie - President of the United States).

Gdy w styczniu 2025 roku Donald Trump po raz drugi został prezydentem USA, wielu użytkowników Instagrama i Facebooka dziwiło się, że "zaobserwowali" konto Trumpa. Rzecznik firmy Meta Andy Stone wyjaśnił w komunikacie, że konta prezydenta USA, a także wiceprezydenta i pierwszej damy "zarządzane są przez Biały Dom, więc wraz z nową administracją zmieniła się zawartość tych stron". Jednocześnie w komunikacie dla CNBC Meta dodała, że osoby obserwujące konto Joe Bidena i członków jego administracji pozostaną wśród obserwujących ich zarchiwizowanych kont.

Merz i Macron w mediach społecznościowych

Kiedy spojrzymy na profile europejskich liderów na platformie X, przekonamy się, że nie ma jednego wzorca funkcjonowania. Pałac Elizejski publikuje na Twitterze od 2008 roku, niejednokrotnie udostępniając wpisy z prywatnego konta prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Emmanuel Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku. Źródło: PAP/EPA/Mohammed Badra / POOL

Podobnie we Włoszech, oficjalny profil premiera na obecnej platformie X działa od 2012 roku i publikuje wpisy do dziś. W ciągu ostatnich 13 lat stanowisko szefa włoskiego rządu piastowało łącznie siedem osób.

Tymczasem obecne konto kanclerza Niemiec na X powstało w kwietniu tego roku, czyli tuż przed objęciem urzędu kanclerza przez Friedricha Merza. Profil prowadzonye przez jego poprzednika Olafa Scholza został zarchiwizowany.