Polska buduje własne oczy na orbicie. Czy dogonimy Europę?

Polska armia konsekwentnie rozwija zdolności satelitarne. Najpierw umowa z Airbusem na zaawansowane satelity optyczne, potem konstelacja MikroGlob i misja testowa Piast - wszystko po to, by uniezależnić się w kluczowych obszarach bezpieczeństwa. W tym odcinku "Kijek w Kosmosie" Hubert Kijek rozmawia z Grzegorzem Broną, prezesem Creotech Instruments, o kulisach tych projektów. Jakie obrazy dostarczą polskie satelity? Kiedy polecą w kosmos? I czy Polska faktycznie dogania europejskich gigantów? - Jeżeli połączymy te wszystkie systemy, wydaje się, że jest to bardzo logiczne postępowanie polskich władz, które dość szybko nadgania dystans dzielący nas od takich krajów jak Niemcy czy Francja - mówił gość programu, podkreślając przełomowy moment dla polskiego sektora kosmicznego.