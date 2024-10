"Ta nagroda ma nam przypomnieć, że wojny atomowej nie da się wygrać"

Tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana japońskiej organizacji Nihon Hidankyo, która działa na rzecz powstrzymania ponownego użycia broni jądrowej. - Z pewnością ta Pokojowa Nagroda Nobla ma nam wszystkim przypominać, że wojny atomowej nie da się wygrać - mówił Michał Baranowski (dyrektor zarządzający GMF East) w programie "Horyzont" w TVN24 BIS. Uspokajał, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia użycia tego rodzaju broni, lecz taka możliwość "była wiele razy podnoszona przez Putina". Przypomniał, że amerykański wywiad informował, iż kilka miesięcy po ataku na Ukrainę świat był bliski użycia borni nuklearnej przez Rosję. Ostrzegał jednak, że im więcej państw będzie posiadało taką broń, tym więcej będzie do tego aspirowało. - Jest to łańcuszek, który spowoduje coraz większe rozpowszechnienie się broni nuklearnej - mówił gość programu. Następnie Baranowski rozważał, czy Polsce grozi konflikt zbrojny. Przyznał, że Rosja "szykuje się na wieloletnią konfrontację z NATO". Tłumaczył, że im lepiej sojusz NATO będzie przygotowany do wojny, tym jej prawdopodobieństwo staje się mniejsze. - Całość sojuszu musi się dozbroić tak, żeby nam nie brakło zdolności wojskowych - podkreślił.