Polacy w Legii Cudzoziemskiej

Legia Cudzoziemska - kiedyś nazywano ją najmniejszą i najbardziej tajemniczą armią świata, azylem dla kryminalistów i dezerterów. O legionistach mówiono, że są "najemnikami" w służbie Francji. Dzisiaj ta prestiżowa jednostka przyciąga rekrutów z całego świata. Niektórzy spędzą w niej całe życie, inni szybko odpadną, zmęczeni katorżniczymi treningami i niespotykaną dyscypliną. W Legii służy prawie 9000 żołnierzy ze 140 narodowości. Z dala od kraju urodzenia, rodziny i przyjaciół. Większość z nich przed wstąpieniem do francuskiego wojska wiodła normalne, cywilne życie. Niewielu ma odwagę, by stanąć przed kamerą - nam udało się ich do tego przekonać. Sprawdzamy, kim są ci, którzy ryzykują własne życie w imię innego narodu.