"Zdania są podzielone". Komu opłaci się rewolucja w Kodeksie pracy

Rząd dopłaci do roweru elektrycznego? Trwają konsultacje w tej sprawie. Program "Mój rower elektryczny" miałby ruszyć w 2025 roku. Dr Marcin Mazurek, główny ekonomista Mbanku, w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO zauważa, że z pilotażowych programów płyną pozytywne wnioski. Jeden z nich przeprowadzono w Kanadzie w latach 2021-2022. - 60 procent osób, które skorzystało z dopłat, nie miało wcześniej styczności z rowerem. Czyli weszli nowi użytkownicy, których normalnie zwykłym rowerem byśmy nie ściągnęli – wspomniał. Jak dodał dr Mazurek, również część osób, biorących udział w eksperymencie, chętniej korzystała z roweru elektrycznego niż z samochodu. Tygodniowo zmniejszyli liczbę przejechanych kilometrów samochodem aż o 40 procent. - Biorąc pod uwagę, że jesteśmy przywiązani do samochodu, to jest to imponujący wynik – zauważył. Następnie o rewolucji w Kodeksie pracy, czyli liczeniu stażu pracy po nowemu, mówiła Aneta Czernek, rekruterka i ekspertka rynku pracy. Zmiany mają zostać wprowadzone od 2026 roku. Umowy B2B oraz wszystkie formy umów "śmieciowych" będą się wliczały do stażu pracy, co spowoduje, iż pracownik szybciej nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni.