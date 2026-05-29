Zdrowie Nowe badanie w programie przesiewowym. Wykrywa jedną z najgroźniejszych chorób Agnieszka Pióro |

Dr hab. n. med. Paweł Koczkodaj z NIO o uzależnieniu od nikotyny

Kluczowe fakty: W Polsce co roku diagnozuje się ponad 21 tysięcy nowych przypadków raka płuca, a około 22 tysięcy osób umiera z tego powodu

Czym jest niskodawkowa tomografia komputerowa?

Badanie będzie dostępne od października w ramach Polskiego Programu Badań Przesiewowych. Do kogo jest skierowany?

Eksperci podkreślają, że wczesne wykrycie raka płuca znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Włączenie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) do koszyka świadczeń gwarantowanych potwierdziła podczas piątkowego briefingu w Sejmie wicemarszałkini Monika Wielichowska. Badanie będzie dostępne w ramach programu badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Jest on skierowany do osób bez objawów choroby, u których obecne jest szczególnie wysokie ryzyko zachorowania na raka płuca, m.in. z powodu wieloletniego palenia papierosów, ale też z powodu długotrwałego narażenia na działanie substancji rakotwórczych, np. w pracy.

Wielu pacjentów trafia do lekarza zbyt późno

"Aż 8 milionów Polaków nadal pali papierosy, pozostając w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania (palenie tytoniu odpowiada za 85 proc.-90 proc. zachorowań na raka płuca). Każdego roku w Polsce ponad 21 tysięcy osób słyszy diagnozę raka płuca, a około 22 tysiące umiera z jego powodu, co czyni go najbardziej śmiertelnym nowotworem w naszym kraju" - informują specjaliści Narodowego Instytutu Onkologii w komunikacie na stronie placówki.

Jak tłumaczą, rak płuca od lat jest jednym z najpoważniejszych wyzwań onkologicznych w Polsce. Specjalistów szczególnie niepokoi sytuacja kobiet. "Nie tylko coraz więcej z nich pali papierosy, co jest główną przyczyną zachorowania na raka płuca, ale to właśnie ten nowotwór, a nie jak mogłoby się wydawać rak piersi, jest najczęstszą przyczyną śmierci Polek z powodu nowotworów złośliwych", zauważają eksperci NIO.

Sygnalizują też, że jednym z kluczowych problemów w przypadku tego raka, bez względu na płeć, jest późne wykrywanie choroby, najczęściej w zaawansowanym stadium, co znacznie zmniejsza skuteczność terapii. "To największy zabójca spośród nowotworów. Mogłoby być inaczej, gdyby był wykrywany na wczesnym etapie, kiedy zaatakował tylko miejscowo płuca. W Polsce w tak wczesnej fazie diagnozuje się zaledwie ok. 20 proc. przypadków (w 2016 roku – 22 proc.) (dane Krajowego Rejestru Nowotworów)" - czytamy na stronie resortu zdrowia.

O tym mówiła również podczas piątkowego briefingu wicemarszałkini Sejmu. - Wielu pacjentów trafia do lekarza niestety wtedy, gdy możliwości leczenia są już bardzo ograniczone. A przecież wiemy, że wcześnie wykrytego raka płuca można skutecznie leczyć. Wiemy też, że nowoczesna diagnostyka i szybkie leczenie ratują życie. Dlatego tak ważny jest planowany od października Polski Program Badań przesiewowych z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej - przekonywała Monika Wielichowska.

"Takie programy zmniejszają śmiertelność"

Do tej pory badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej było dostępne głównie w ramach pilotażu, działającego w latach 2021-2025. Obejmował on 26 placówek w całej Polsce. Teraz, od 1 października, wejdzie do systemu świadczeń gwarantowanych NFZ, tak jak wcześniej mammografia czy kolonoskopia.

- To może być przełom, bo badanie pokazuje jasno: takie programy realnie zmniejszają śmiertelność - mówiła na piątkowym briefingu w Sejmie wicemarszałkini Monika Wielichowska. Jak zauważą eksperci z NIO, istotne jest to, że badania z wykorzystaniem NDTK wykrywają również inne - nienowotworowe - choroby (np. zmiany w naczyniach wieńcowych lub inne niż nowotwór choroby płuc).

"W Europie programy ogólnokrajowe wdrożyły już Chorwacja i Czechy, a polski pilotaż, który już za kilka miesięcy ma zostać przekształcony w program gwarantowany, to jeden z największych pilotaży populacyjnych", informuje NIO.

Jak wygląda takie badanie?

"NDTK przeprowadza się w podobny sposób, co klasyczną tomografię. Pacjent leży na ruchomym stole, który wsuwa się do wnętrza specjalistycznego aparatu. W obudowie tomografu znajdują się dwie lampy, które emitują promienie oraz dwa zestawy czujników odpowiadające za ich odbieranie. Uzyskiwany obraz jest przekazywany do komputera i analizowany przez specjalistów" - opisuje NDTK Fundacja Alivia. Jak informuje organizacja, badanie nie wymaga szczególnego przygotowania, jeżeli jest przeprowadzane bez podania kontrastu.

"Niskodawkowa tomografia komputerowa pokazuje cały obraz płuc, wraz z istotnymi szczegółami. Jednocześnie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa z uwagi na niższą dawkę promieniowania" - wyjaśnia Alivia.

Kto może skorzystać z NDTK w ramach przesiewu?

Z informacji na stronie NIO wynika, że będzie adresowany do ściśle określonych grup ryzyka - nie jak w przypadku raka piersi czy szyjki macicy do całej populacji w określonym przedziale wiekowym. Kluczowym kryterium kwalifikacji pozostaje historia palenia tytoniu, wyrażona w tzw. paczkolatach, czyli liczby wypalanych paczek papierosów dziennie pomnożonej przez lata palenia. "Do programu kwalifikować się będą przede wszystkim osoby w wieku 55-74 lat, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat, czyli paliły 1 paczkę dziennie przez 20 lat lub 2 paczki przez 10 lat, i są obecnymi palaczami lub rzuciły palenie nie dawniej niż 15 lat temu" - czytamy w publikacji instytutu.

- Od lat tytoń jest ogromnym wyzwaniem zdrowia publicznego. Narażenie na działanie dymu tytoniowego jest nadal przyczyną większości zgonów nowotworowych w Polsce i wielu innych krajach - mówił podczas briefingu w Sejmie dr hab. n. med. Paweł Koczkodaj z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO. Sygnalizował, że zagrożeniem są też nowe wyroby tytoniowe i nikotynowe, jak e-papierosy.

Program obejmie też osoby w wieku 50-74 lat z podobną historią palenia, u których występują dodatkowe czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka płuca, m.in. przewlekłe choroby układu oddechowego, które istotnie zwiększają ryzyko rozwoju nowotworu. Z badań będą mogły też skorzystać osoby narażone zawodowo na działanie substancji rakotwórczych, takich jak azbest, krzemionka, nikiel, chrom, kadm, beryl, związki arsenu czy spaliny silników diesla, a także osoby eksponowane na radon.

"Badaniem NDTK będą mogły zostać objęte osoby, które w przeszłości chorowały na nowotwory związane z paleniem tytoniu (np. raki narządów głowy i szyi, rak pęcherza moczowego, rak nerki, rak przełyku) oraz osoby, których krewni pierwszego stopnia chorowali na raka płuca" - informuje NIO.

Liczba badań rośnie, ale zgłaszalność wciąż za niska

Bezpłatne badania dostępne dla osób z grupy ryzyka to ważna i potrzebna decyzja. Teraz trzeba jednak zachęcić Polaków, by z takiej możliwości korzystali. O większe zainteresowanie profilaktyką nowotworową apelują i lekarze, i działacze organizacji pacjenckich. "Mimo rosnącej liczby badań profilaktycznych wiele osób nadal trafia do onkologów w zaawansowanym stadium choroby" - podkreślają m.in. specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda informowała niedawno, że wskaźniki zgłaszalności na kluczowe badania są alarmująco niskie. - Cały czas niepokoi brak zainteresowania pacjentów badaniami profilaktycznymi. Z mammografii korzysta 33 proc. uprawnionych. W przypadku raka szyjki macicy [wykrywa go cytologia - red.] to 12 proc., a raka jelita grubego [kolonoskopia - red.] - 15 proc. Więc to zdecydowanie za mało. Od kilku miesięcy zastanawiamy się, co możemy zrobić, by zachęcić społeczeństwo do korzystania z badań profilaktycznych - mówiła w czwartek, podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego w Warszawie.

Jak wyjaśniła, minister infrastruktury i minister aktywów państwowych odpowiedzieli na zaproszenie do podjęcia wspólnych działań. Dodała, że w ramach tej ogólnokrajowej akcji resort zamierza w pełni wykorzystać potencjał oraz zasoby, jakimi dysponują oba ministerstwa.

W Europejskim Tygodniu Walki z Rakiem eksperci przypominają, że najskuteczniejszą metodą walki z nowotworami pozostaje ich wczesne wykrycie.