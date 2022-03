W Żytomierzu rosyjskie bomby spadły na przyszpitalny budynek

550 żołnierzy wyleciało we wtorek z bazy lotniczej Istres w departamencie Delta Rodanu w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże do Rumunii, by wzmocnić siły NATO w regionie dotkniętym rosyjską napaścią zbrojną na Ukrainę.



- Nasza obecność musi uspokoić naszych sojuszników na miejscu, to jest strategiczny kierunek naszej dyslokacji – zapewnił generał Paul Sanzey, dowódca 27. Brygady Piechoty Górskiej (BIM), skupiającej wszystkie oddziały górskie, przystosowane do działań w warunkach do terenowych podobnych zimą do tych w Rumunii.