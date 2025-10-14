Izrael zwrócił część ciał Palestyńczyków

Doktor Sasnal o porozumieniu w sprawie Strefy Gazy: to wcale nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie Źródło: TVN24

Izrael nadal przetrzymuje setki ciał Palestyńczyków zabitych od 7 października 2023 roku, w tym zamachowców, którzy brali udział w ataku i późniejszych walkach między Izraelem a Hamasem.

Na mocy obowiązującego zawieszenia broni w poniedziałek Hamas uwolnił 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Byli to cywile porwani w trakcie muzycznego festiwalu: Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu Eitan Horn. Tego dnia Hamas wydał też ciała czterech z 28 nieżyjących zakładników.

Również - zgodnie z porozumieniem - w poniedziałek Izrael zwolnił z więzień 1968 palestyńskich więźniów. Według planu, w tej grupie miało być 250 skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności (z tej grupy 154 zostało deportowanych do Egiptu) i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

