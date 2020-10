Silne poparcie dla Trójmorza. "Można spodziewać się, że także za ewentualnej prezydentury Bidena"

Istnieje zgoda zarówno Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej co do tej inicjatywy, można zatem spodziewać się, że byłaby ona kontynuowana także za ewentualnej prezydentury Joe Bidena - powiedział na antenie TVN24 BiS doktor Tomasz Płudowski z Collegium Civitas, komentując poparcie amerykańskich parlamentarzystów dla Inicjatywy Trójmorza.

Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przegłosowała w ubiegłym tygodniu projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla Inicjatywy Trójmorza. - To zostało przegłosowane w sposób niepartyjny, z poparciem obydwu partii, czyli to nie jest kwestia polityczna w sensie wewnętrznym. Istnieje co do tej inicjatywy zgoda powszechna. Inicjatywa pochodzi od demokraty i utwierdza prezydenta Stanów Zjednoczonych do popierania polityki obecnego prezydenta (Andrzeja Dudy - przyp. red.) we współpracy z 12 krajami regionu - mówił na antenie TVN24 BiS amerykanista doktor Tomasz Płudowski.