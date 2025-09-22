Radosław Sikorski o obowiązku Rosji Źródło: TVN24

Na prośbę Estonii na poniedziałek zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Estonia zwróciła się o to po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce MiG-31.

Radosław Sikorski o swojej misji w USA

Radosław Sikorski, który przybył do Nowego Jorku na to spotkanie, został zapytany przez dziennikarzy, co chce osiągnąć. - Po pierwsze wyrazić naszą solidarność z Estonią, Rumunią i wszystkimi tymi krajami, które są ofiarami rosyjskiej wojny hybrydowej, której częścią są naruszania granicy na morzu i w powietrzu - odpowiedział polski minister spraw zagranicznych.

- Przede wszystkim uświadomić Federacji Rosyjskiej, że łamie Kartę Narodów Zjednoczonych, że nie wywiązuje się ze swojego obowiązku jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa do utrzymywania pokoju. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa nie jest immunitetem na łamanie prawa międzynarodowego, na zbrodnie wojenne, tylko narzuca dodatkowy obowiązek o zabieganie o pokój - podkreślił Sikorski.

"Karol Nawrocki ma wyjątkową relację z prezydentem Trumpem"

Polski polityk został też zapytany o to, jak ocenia reakcję Białego Domu na przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję. - Nasz prezydent, Karol Nawrocki, ma wyjątkową relację z prezydentem Trumpem. Będzie tutaj dzisiaj i jutro i mamy nadzieję, że przekona prezydenta Trumpa, jak pilne to jest (odpowiedź na działania Rosji - red.) - odpowiedział minister.

Prezydent USA Donald Trump zadeklarował w niedzielę, że pomógłby Polsce i państwom bałtyckim bronić się w przypadku eskalacji ze strony Rosji. Poproszony o komentarz do piątkowego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, Trump stwierdził: "nie podoba nam się to".

Wcześniej, w trakcie wywiadu dla telewizji Fox News, Trump powiedział o rosyjskich dronach nad Polską: "po prostu nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich tam być, bądźmy szczerzy".

Sikorski: musimy wyjaśnić, dlaczego wzmagamy zbrojenia

Zdaniem Sikorskiego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ mają cel, nawet jeśli Rosja ma prawo weta. - Posiedzenie ma sens, bo to jest agora świata. Tutaj wszyscy słyszą, co się mówi, więc musimy wyjaśnić, dlaczego wzmagamy zbrojenia, dlaczego wzmacniamy flankę wschodnią NATO. Właśnie dlatego, że Rosja prowadzi agresywną wojnę podboju w Ukrainie i narusza prawo międzynarodowe, łamiąc międzynarodowe granice na morzu i w powietrzu - stwierdził szef dyplomacji.

Odpowiadając na pytanie o wypowiedź premiera Donalda Tuska o możliwości zestrzeliwania rosyjskich obiektów w polskiej przestrzeni powietrznej i o to, czy była konsultowana z sojusznikami, Sikorski odparł: "Wojsko Polskie ma konstytucyjny obowiązek bronić granic ojczyzny, nikt go z tego nie zwolni".

Tak Rosjanie naruszają przestrzeń powietrzną krajów NATO

W ubiegły piątek dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Nie doszło do naruszenia granicy państwowej.

Tego samego dnia rząd Estonii poinformował o przekroczeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie myśliwce MiG-31. W związku z tym drugim incydentem zwołano na poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Do obu wydarzeń doszło w krótkim czasie od masowego przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Z kolei 13 września dwa rumuńskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjski dron, który wleciał w przestrzeń powietrzną ich kraju.

