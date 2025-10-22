Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Odwołane spotkanie, naciski na Zełenskiego, Sarkozy w więzieniu

Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Trump po rozmowie z Putinem: potrzebujemy też Tomahawków w USA, mają kluczową rolę dla nas
Źródło: Reuters/TVN24
Nie dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Amerykański prezydent miał naciskać na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby Kijów oddał Rosji Donbas. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy trafił do więzienia. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 22 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Odwołane spotkanie Trumpa z Putinem

W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział spotkanie z Putinem w Budapeszcie. Nie podał jednak daty. We wtorek przedstawiciel Białego Domu poinformował media, że "nie ma planów w najbliższej przyszłości" zorganizowania takiego szczytu.

Źródła dziennika "Wall Street Journal" przekazały, że szef dyplomacji USA Marco Rubio powiedział przedstawicielom Białego Domu, iż spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w niedalekiej przyszłości nie przybliżyłoby pokoju na Ukrainie. Do takiego wniosku miał dojść po rozmowie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

Amerykański prezydent powiedział później, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że nie chce "zmarnowanego spotkania" i zmarnowanego czasu.

Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Źródło: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

2. Naciski na Zełenskiego

Wysoki rangą urzędnik państwowy Ukrainy powiedział, że amerykański prezydent Donald Trump w piątek nalegał podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, aby wojska ukraińskie wycofały się z terytoriów obwodu donieckiego, które są jeszcze kontrolowane przez Kijów.

Ukraiński urzędnik tym samym potwierdził doniesienia brytyjskiego dziennika "Financial Times", który także pisał, że Trump podczas spotkania z Zełenskim nalegał, aby Kijów oddał Rosji Donbas.

Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają

3. Sarkozy w więzieniu

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy dotarł do więzienia La Santé i rozpoczął odbywanie kary pięciu lat pozbawienia wolności. Wcześniej drogę polityka do zakładu karnego śledziły kamery.

Tuż po godzinie 9 rano Sarkozy wyszedł do policji z małżonką Carlą Bruni. Potem ta dwójka odjechała w konwoju.

4. Wyrok dla niedoszłego zabójcy premiera Słowacji

We wtorek sąd w Bańskiej Bystrzycy wydał prawomocny wyrok w procesie Juraja Cintuli, który w maju 2024 roku strzelał do premiera Słowacji Roberta Ficy. Sąd uznał, że był to czyn terrorystyczny i skazał sprawcę na 21 lat więzienia.

Cintula tłumaczył przed sądem, że nie chciał zabić polityka. Ten w wyniku ataku został poważnie ranny.

Jest wyrok dla niedoszłego zabójcy premiera Słowacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest wyrok dla niedoszłego zabójcy premiera Słowacji

5. Michał Woś oskarżony

Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko posłowi Michałowi Wosiowi.

Zdaniem śledczych polityk Prawa i Sprawiedliwości przekroczył on swoje uprawnienia i nie dopełnienił obowiązków jako wiceminister sprawiedliwości. Chodzi o środki wydatkowane z Funduszu Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinWołodymyr ZełenskiMichał WośPrawo i SprawiedliwośćSłowacjaRobert FicoNicolas SarkozyNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Trump: nasi sojusznicy są gotowi, by "naprostować" Hamas
Świat
Nicolas Sarkozy trafił do więzienia
Sarkozy w więzieniu. Błyskawiczny wniosek jego adwokatów
Świat
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Dzisiaj przesłuchanie Kaczyńskiego w prokuraturze
Polska
Lotnisko w Wilnie
Wleciało kilkadziesiąt balonów. Zamknęli lotnisko i przejścia graniczne
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Takiej nocy nie było od dawna. Niesamowite strzelanie w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Szalone widowisko w meczu PSG. Dziewięć goli i dwie czerwone kartki
EUROSPORT
imageTitle
Zabójczy kwadrans Kanonierów. Anglia - Hiszpania 2:0
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński dostał szansę. Inter wciąż perfekcyjny w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 02 milru
Był przeciw Łukaszence, walczył dla Rosji i zginął
Świat
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
WARSZAWA
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
BIZNES
Donald Trump
Kulisy odwołanego spotkania z Putinem
Świat
imageTitle
Usyk wróci na ring w pierwszej części 2026 roku. Rywala pozna w sobotę
EUROSPORT
Silny wiatr
Silny wiatr. Sprawdź, gdzie warto będzie zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Brutalny faul w Lidze Mistrzów. Wyleciał z boiska po trzech minutach
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Donald Trump
Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają
Świat
imageTitle
Rywala z pierwszej dziesiątki Majchrzak miał na widelcu
EUROSPORT
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
METEO
imageTitle
Sześć goli i nokaut Barcelony w Lidze Mistrzów. Fermin zachwycił
EUROSPORT
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
BIZNES
Tomasz Siemoniak
Siemoniak w "Kropce nad i" o "nowym typie agenta". "Nigdy się o nich nie upomną"
Polska
GettyImages-2242416741
FC Barcelona - Olympiakos (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
METEO
imageTitle
Gdzie oglądać NBA w Polsce? Plan transmisji w Eurosporcie w październiku i listopadzie
EUROSPORT
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Pięć fortepianów, 15 minut. "Każdy walczy o lewą stronę"
Fakty+
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz z prośbą do Tuska. "Jestem do dyspozycji"
Polska
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica