Odwołane spotkanie, naciski na Zełenskiego, Sarkozy w więzieniu

Trump po rozmowie z Putinem: potrzebujemy też Tomahawków w USA, mają kluczową rolę dla nas Źródło: Reuters/TVN24

1. Odwołane spotkanie Trumpa z Putinem

W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział spotkanie z Putinem w Budapeszcie. Nie podał jednak daty. We wtorek przedstawiciel Białego Domu poinformował media, że "nie ma planów w najbliższej przyszłości" zorganizowania takiego szczytu.

Źródła dziennika "Wall Street Journal" przekazały, że szef dyplomacji USA Marco Rubio powiedział przedstawicielom Białego Domu, iż spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w niedalekiej przyszłości nie przybliżyłoby pokoju na Ukrainie. Do takiego wniosku miał dojść po rozmowie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

Amerykański prezydent powiedział później, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że nie chce "zmarnowanego spotkania" i zmarnowanego czasu.

Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem Źródło: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

2. Naciski na Zełenskiego

Wysoki rangą urzędnik państwowy Ukrainy powiedział, że amerykański prezydent Donald Trump w piątek nalegał podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, aby wojska ukraińskie wycofały się z terytoriów obwodu donieckiego, które są jeszcze kontrolowane przez Kijów.

Ukraiński urzędnik tym samym potwierdził doniesienia brytyjskiego dziennika "Financial Times", który także pisał, że Trump podczas spotkania z Zełenskim nalegał, aby Kijów oddał Rosji Donbas.

3. Sarkozy w więzieniu

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy dotarł do więzienia La Santé i rozpoczął odbywanie kary pięciu lat pozbawienia wolności. Wcześniej drogę polityka do zakładu karnego śledziły kamery.

Tuż po godzinie 9 rano Sarkozy wyszedł do policji z małżonką Carlą Bruni. Potem ta dwójka odjechała w konwoju.

4. Wyrok dla niedoszłego zabójcy premiera Słowacji

We wtorek sąd w Bańskiej Bystrzycy wydał prawomocny wyrok w procesie Juraja Cintuli, który w maju 2024 roku strzelał do premiera Słowacji Roberta Ficy. Sąd uznał, że był to czyn terrorystyczny i skazał sprawcę na 21 lat więzienia.

Cintula tłumaczył przed sądem, że nie chciał zabić polityka. Ten w wyniku ataku został poważnie ranny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest wyrok dla niedoszłego zabójcy premiera Słowacji

5. Michał Woś oskarżony

Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko posłowi Michałowi Wosiowi.

Zdaniem śledczych polityk Prawa i Sprawiedliwości przekroczył on swoje uprawnienia i nie dopełnienił obowiązków jako wiceminister sprawiedliwości. Chodzi o środki wydatkowane z Funduszu Sprawiedliwości.

