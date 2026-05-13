Trump przyleciał do Chin. Tak go powitano
Delegacja Stanów Zjednoczonych, z prezydentem Donaldem Trumpem na czele, wylądowała na lotnisku w Pekinie w środę, tuż po godzinie 14.00 czasu polskiego.
Na amerykańskiego lidera czekało uroczyste powitanie z udziałem chińskich oficjeli i wojska.
To pierwsza podróż prezydenta USA do Chin od 2017 roku. W ramach dwudniowej wizyty w ChRL Trump spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem. Tematem rozmów mają być m.in. relacje handlowe oraz kwestia sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi.
