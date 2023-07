Aborcja w Polsce i na świecie. Gdzie i kiedy jest dozwolona, a które państwa jej zakazują?

Według Center for Reproductive Rights (CRR) w ciągu ostatnich 30 lat ponad 60 państw świata złagodziło swoje prawa dotyczące usuwania ciąży, a tylko cztery państwa je zaostrzyły - są to Stany Zjednoczone , Salwador, Nikaragua i Polska.

Aborcja w Polsce - kiedy jest dozwolona?

Obowiązujący do niedawna trzeci warunek, zgodnie z którym ciążę można było przerwać, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, został uznany za niekonstytucyjny przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w październiku 2020 roku . Wyrok ten opublikowano w Dzienniku Ustaw 27 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że pomimo ciężkiej wady płodu, kobieta musi urodzić.

Prawa aborcyjne na świecie

Kolejną grupę państw stanowią te, w których ciążę można usunąć, gdy zagrożone jest zdrowie kobiety . Wśród 47 z nich są między innymi Algieria, Arabia Saudyjska , Kenia Peru, Pakistan, a także Polska , jako jedyne państwo z Unii Europejskiej. W tej grupie są też państwa, które wyraźnie zezwalają na aborcję, aby zachować zdrowie psychiczne kobiety. To np. Angola, Botswana i Namibia (które uznają aborcję również w przypadku gwałtu, kazirodztwa i wad płodu). Z kolei kraje, które w tym względzie uznają tylko zdrowie fizyczne, to Zimbabwe i Monako. Łącznie w krajach z tej kategorii żyje około 240 mln kobiet (14 proc.) w wieku reprodukcyjnym.

W kolejnej kategorii znalazło się 12 krajów. Oprócz przesłanek wymienionych we wcześniejszych dwóch kategoriach, czyli ratowanie życia i zdrowia kobiety, uznają one wpływ sytuacji socjoekonomicznej kobiety, która może być podstawą do usunięcia ciąży. To m.in. Barbados, Etiopia, Indie i Tajwan (uznające aborcję także w przypadku gwałtu, kazirodztwa i wad płodu) oraz Japonia (uznająca aborcję też w razie gwałtu) czy Finlandia (uznająca aborcję też w razie gwałtu i wad płodu). Łącznie w krajach z tej kategorii żyje około 386 mln kobiet (24 proc.) w wieku reprodukcyjnym.