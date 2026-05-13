Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Wpis szefa MON

Polska Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem.

Kosiniak-Kamysz: Rosja na drabinie eskalacyjnej wspina się coraz wyżej

Szef MON poinformował o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 nad wodami międzynarodowymi Bałtyku na X. Przypomniał, że to kolejne takie działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej.

"Loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów. Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów" - oświadczył wicepremier.

Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy Ił20. To kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych… pic.twitter.com/yK5Rjisygz — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 13, 2026 Rozwiń

DORSZ: żołnierze utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji

W komunikacie DORSZ sprecyzuje, że maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami. DORSZ podkreślił przy tym, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

We wpisie zaznaczono, że bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów Wojska Polskiego.

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów #WojskoPolskie 🇵🇱. Każdego dnia żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji, zapewniając skuteczną ochronę polskiego nieba.



Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… https://t.co/PJXXwQXojN — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 13, 2026 Rozwiń

