Polska

Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Wpis szefa MON

Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M (Zdjęcie ilustracyjne)
Kosiniak-Kamysz: Rosja na drabinie eskalacyjnej wspina się coraz wyżej
Polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach incydentu poinformowało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szef MON poinformował o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 nad wodami międzynarodowymi Bałtyku na X. Przypomniał, że to kolejne takie działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej.

"Loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów. Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów" - oświadczył wicepremier.

DORSZ: żołnierze utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji

W komunikacie DORSZ sprecyzuje, że maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami. DORSZ podkreślił przy tym, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

We wpisie zaznaczono, że bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów Wojska Polskiego.

