Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Gdzie jest Romanowski? Lokal w Budapeszcie "wyczyszczony"

|
Marcin Romanowski
Gdzie jest Romanowski? Roman Imielski z "GW": nie ma go w USA
Źródło: TVN24
Lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, czeka na nowego najemcę - dowiedział się dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na lotnisku Newark w New Jersey w USA. Prawicowe media potwierdziły, że polityk PiS przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo natomiast, gdzie jest poszukiwany przez prokuraturę były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Reporter TVN24 Bartłomiej Ślak ustalił, że lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski, został "wyczyszczony i czeka na nowego najemcę". Według informacji naszego dziennikarza, umowa najmu obowiązywała do 30 kwietnia.

- Przedstawiciel właściciela mieszkania ostatni raz widział Romanowskiego 21 kwietnia - dowiedział się Ślak, więc było to jeszcze przed wizytą węgierskich mediów u polityka PiS, kiedy ujawniły miejsce jego pobytu.

Dziennikarze ustalili, gdzie i u kogo mieszka Romanowski. Lokal należy do człowieka Fideszu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziennikarze ustalili, gdzie i u kogo mieszka Romanowski. Lokal należy do człowieka Fideszu

Według wcześniejszych medialnych doniesień, Romanowski też miał wyjechać do USA. Tym informacjom zaprzeczył jednak zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Roman Imielski w niedzielę w "Loży Prasowej" w TVN24.

Według "GW", amerykańską wizę miał otrzymać tylko Ziobro, a sprawę wyjazdu byłego Romanowskiego skomplikował wydany za nim Europejski Nakaz Aresztowania. W przypadku byłego szefa MS sąd nie zdecydował jeszcze o wydaniu ENA.

Zarzuty i azyl Romanowskiego na Węgrzech

Pod rządami Viktora Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W przypadku Romanowskiego to 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Za co ścigany jest Marcin Romanowski? Zarzuty wobec byłego wiceministra sprawiedliwości
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Za co ścigany jest Marcin Romanowski? Zarzuty wobec byłego wiceministra sprawiedliwości

Peter Magyar zapowiadał w kampanii, że jeśli jego ugrupowanie Tisza wygra wybory na Węgrzech, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji. Nowy węgierski rząd na czele z premierem Magyarem ukonstytuował się w sobotę. Według medialnych doniesień, przed zaprzysiężeniem Węgry opuścił też były premier Viktor Orban.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 roku. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025, ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym tego roku i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

OGLĄDAJ: Jądro ciemności
pc

Jądro ciemności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Marcin RomanowskiPrawo i SprawiedliwośćZbigniew ZiobroWęgryViktor OrbanFundusz Sprawiedliwości
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
WARSZAWA
Tristan da Cunha
Pierwszy taki przypadek. Wysłali lekarzy na spadochronach
Świat
Bieg Wings for Life rozpoczęty
Małysz rzucił się w pogoń za biegaczami
RELACJA
imageTitle
Problemy zdrowotne Sabalenki. "Moje ciało ogranicza mnie"
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Szef MS reaguje: jeśli będzie potwierdzenie, zaczynamy akcję
Polska
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Miał tylko 19-lat, zginął podczas zawodów na Wiśle. Nowe informacje
WARSZAWA
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: świat stracił miliard baryłek ropy przez wojnę z Iranem
BIZNES
imageTitle
Miał walczyć o podium, wycofał się z wyścigu
EUROSPORT
Niedźwiedź
"Obserwowaliśmy go. To było surrealistyczne"
METEO
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
BIZNES
imageTitle
"Walka roku". Był dwukrotnie liczony, potem nastąpił niespodziewany zwrot
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło na trasie S2
Dachowanie na S2, części auta uszkodziły trzy inne samochody
WARSZAWA
Służby w porcie Granadilla na Teneryfie
Weszli na statek, jest raport. "Nie wykryto gryzoni"
Świat
Zbigniew Ziobro
"Może to rzeczywiście tylko miejsce przesiadki"
Kuba Koprzywa
Przymrozki
Temperatura znów spadnie poniżej zera. Są alarmy
METEO
imageTitle
Aleksandra Kałucka najszybsza w kwalifikacjach w Wujiang
EUROSPORT
Niedźwiedź na posesji
Oko w oko z niedźwiedziem w garażu. Ekspert: sukces reprodukcyjny ma swoją cenę
Rzeszów
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
BIZNES
imageTitle
Messi pobił kolejny rekord. Tłumy na sprawdzianie przed mundialem
Najnowsze
Pożar na Lubelszczyźnie wykorzystywany jest do siania teorii spiskowej o "czyszczeniu terenu" pod rzekome działania wojsk NATO
"Operacja czyszczenia terenu". Pożar w puszczy paliwem dla narracji Kremla
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Przewidywane składy na El Clasico. Co z Lewandowskim?
EUROSPORT
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
METEO
imageTitle
Hurricanes w finale konferencji. Powtórzyli wyczyn sprzed 41 lat
EUROSPORT
43-latek uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu w Czosnowie
Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Ziobro opuścił Węgry. Mamy zdjęcie
Polska
Rondo Wiatraczna
Od poniedziałku Grochowska bez tramwajów
WARSZAWA
imageTitle
Galatasaray świętuje mistrzostwo. Polak strzela gola za golem
EUROSPORT
statki, zatoka perska
Wybuch w Zatoce Perskiej. Statek handlowy zaatakowany
BIZNES
komputer dane haker shutterstock_1269857698
Tysiące studentów, setki uczelni i zakłócone egzaminy. Hakerzy zażądali okupu
BIZNES
imageTitle
Polak podbił Indianapolis. Historyczne zwycięstwo na legendarnym torze
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica