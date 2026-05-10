Polska Gdzie jest Romanowski? Lokal w Budapeszcie "wyczyszczony" Aleksandra Sapeta

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na lotnisku Newark w New Jersey w USA. Prawicowe media potwierdziły, że polityk PiS przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo natomiast, gdzie jest poszukiwany przez prokuraturę były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Reporter TVN24 Bartłomiej Ślak ustalił, że lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski, został "wyczyszczony i czeka na nowego najemcę". Według informacji naszego dziennikarza, umowa najmu obowiązywała do 30 kwietnia.

- Przedstawiciel właściciela mieszkania ostatni raz widział Romanowskiego 21 kwietnia - dowiedział się Ślak, więc było to jeszcze przed wizytą węgierskich mediów u polityka PiS, kiedy ujawniły miejsce jego pobytu.

Według wcześniejszych medialnych doniesień, Romanowski też miał wyjechać do USA. Tym informacjom zaprzeczył jednak zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Roman Imielski w niedzielę w "Loży Prasowej" w TVN24.

Według "GW", amerykańską wizę miał otrzymać tylko Ziobro, a sprawę wyjazdu byłego Romanowskiego skomplikował wydany za nim Europejski Nakaz Aresztowania. W przypadku byłego szefa MS sąd nie zdecydował jeszcze o wydaniu ENA.

Zarzuty i azyl Romanowskiego na Węgrzech

Pod rządami Viktora Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W przypadku Romanowskiego to 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Peter Magyar zapowiadał w kampanii, że jeśli jego ugrupowanie Tisza wygra wybory na Węgrzech, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji. Nowy węgierski rząd na czele z premierem Magyarem ukonstytuował się w sobotę. Według medialnych doniesień, przed zaprzysiężeniem Węgry opuścił też były premier Viktor Orban.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 roku. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025, ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym tego roku i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

