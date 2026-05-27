Pożar chlewni, w środku około 100 świń
Około godziny 9, w miejscowości Odmy doszło do pożaru chlewni. Ogień objął kompleks budynków. Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej, a w akcji uczestniczy około 50 strażaków.
- Po przyjeździe strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar 1200 metrów kwadratowych chlewni połączonej z innymi budynkami gospodarczymi. W środku znajdowało się około 100 świń i kilkanaście zwierząt rogatych - przekazał mł. bryg. Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Kilkadziesiąt zwierząt nie przeżyło
Rozpoczęto ewakuację zwierząt. - Znaczna większość zwierząt została ewakuowana i przeżyła. Niestety, kilkadziesiąt zwierząt nie przeżyło tego pożaru - dodaje.
Obecnie stan zwierząt jest oceniany przez lekarza weterynarii, część świń oraz zwierząt rogatych doznała poparzeń. - Czekamy na badanie lekarza weterynarii, który powie, w jakim stanie są pozostałe ewakuowane zwierzęta - tłumaczy.
Ogień objął kilka budynków gospodarczych, jednak strażakom udało się obronić pobliski budynek mieszkalny. Strażacy wyprowadzili również na zewnątrz większość inwentarza. Nikomu nic się nie stało.
Działania służb wciąż trwają, a ich celem jest dogaszenie pogorzeliska. Przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji.