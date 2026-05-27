Kraków "Zabrakło dialogu". Kierwiński o referendum w Krakowie i kandydacie KO Anna Winiarska |

Marcin Kierwiński o kandydacie KO na prezydenta Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zabrakło chyba dialogu z mieszkańcami Krakowa i to oczywiste, że część odpowiedzialności za to ponosi pan prezydent (Aleksander Miszalski - red.) - stwierdził minister Kierwiński w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Pytany o to, czy to oznacza, że Miszalski nie sprawdził się jako prezydent, minister zastrzegł, że nie jest mieszkańcem Krakowa i nie jest w stanie uczciwie tego ocenić. - Słuchamy głosu wyborców, to oni zdecydowali. Nie może być mocniejszej oceny włodarza miasta niż ta wyrażona przez mieszkańców. I oni wyrazili swoje zdanie, uważali, że pan prezydent Miszalski nie dość dobrze reprezentuje ich interesy. Z tym musimy się pogodzić, wyciągnąć wnioski i stanąć do walki o prezydenturę Krakowa - stwierdził Kierwiński.

A kto do tej walki stanie w narożniku KO? – Mamy kilka potencjalnych propozycji, to będzie decyzja pana premiera Donalda Tuska i zarządu krajowego, ale myślę, że kilka ciekawych kandydatur jest - ocenił polityk. Nie ujawnił żadnych nazwisk, ale zaznaczył, że rozważani kandydaci są "zbudowani politycznie" i mają już pozycję polityczną.

- Trzeba im oczywiście zrobić dobrą kampanię. Nie będziemy czekać z tą decyzją. Jednak ten pierwszy tydzień po przegranym referendum przez pana prezydenta Miszalskiego to okres zbyt gorący, by tę decyzję podejmować - mówił Kierwiński.

Referendum w Krakowie

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.

Swoją kandydaturę w nadchodzących wyborach ogłosili już: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i Aleksandra Owca z Razem. Wystawienie własnego kandydata lub kandydatki zapowiedziała Lewica.

OGLĄDAJ: Szef MSWiA: będą kolejne zatrzymania Zobacz cały materiał