"Prezydent chciał wbić szpilę rządowi"

Prezydent Duda sugerował współpracę między polskimi służbami a rosyjskimi. - To, co powiedział, bardzo mocno szkodzi interesom Polski - mówił premier Tusk. - Tę wypowiedź prezydenta traktuję w kategoriach dziwactwa - komentowała Katarzyna Kolenda-Zaleska w programie "W kuluarach" w TVN24. - Głowa państwa powinna mieć trochę powagi, a tej powagi tutaj nie ma. To dziwna, infantylna i groźna wypowiedź - dodała dziennikarka. - Mam poczucie i wrażenie, że prezydent chciał raczej wbić szpilę rządowi i rządzącym. Nie było to związane ze stanem faktycznym - stwierdził Konrad Piasecki. Podał, że według współpracowników prezydenta, był to "wybuch chwili". Natomiast Radomir Wit zauważył, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera jest członkiem kolegium do spraw służb specjalnych, które działa przy Radzie Ministrów. - Czy tak postawiona teza oznacza, że jego człowiek, który jest częścią kolegium, też miał jakąś wiedzę na temat takich poczynań? - pytał Wit.