W programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona i Jacek Stawiski zastanawiali się, jak wynik wyborów prezydenckich w USA wpłynie na sytuację w Ukrainie. - Czy ktoś jeszcze wierzy, że Ukraińcy mogą wygrać wojnę i szybko wstąpić do NATO? - zastanawiał się Wrona. Przypomniał, że "Ukraina nie została nawet formalnie zaproszona do członkostwa w Sojuszu". Odniósł się również do słów Kamali Harris, która w programie "60 Minutes" w CBS pytana o to, czy popiera rozszerzenie NATO o Ukrainę, odpowiedziała, że "to są wszystko kwestie, którymi się zajmiemy" i że "w tej chwili wspieramy zdolność Ukrainy do obrony przed niesprowokowaną agresją Rosji". - Kamala Harris mocno się asekuruje przed kwestią członkostwa Ukrainy w NATO - stwierdził Wrona. Zaznaczył również, że nie wiemy, jaki pomysł na zakończenie wojny w Ukrainie ma Donald Trump. Zdaniem Jacka Stawiskiego "wyraźnie widać, że wśród samych Ukraińców zmęczenie wojną jest już bardzo duże". - To już nie jest to samo społeczeństwo, które w heroiczny i imponujący sposób oparło się rosyjskiej inwazji w jej pierwszych miesiącach - dodał Stawiski. Zauważył, że "mnożą się głosy o formule porozumienia przerywającego wojnę". - Nawet gdyby doszło do przerwania walk, to Ukraina łatwo się nie otrząśnie. To kraj dotknięty największą katastrofą, jaką możemy sobie wyobrazić - ocenił Stawiski.

Z gospodarzami programu "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO można skontaktować się pod adresem mailowym rns@wbd.com.