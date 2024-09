"Zełenski popełnił błąd, co wywołało wściekłość". Czy Ukraina zyska na jego wizycie w USA?

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem podczas wizyty w USA. - Twierdził, że Ukraina to nie jest państwo, że w zasadzie już nie istnieje. Chwalił przy okazji rosyjskie wojska, opowiadając o tym, że zawsze wygrywały - przypomniał w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona o słowach republikańskiego kandydata na prezydenta. Według niego sam fakt spotkania jest ważny, kiedy Trump "co chwilę wygłasza jakieś sformułowania przychylne pod adresem Władimira Putina". - Trump powiedział tak dużo niedobrych rzeczy o samej Ukrainie, że zastanawiam się, czy Ukraina zyska na tej wizycie - powiedział Jacek Stawiski. Zwrócił uwagę, że "Ukraina jest w trudnej sytuacji, bo nie jest już tak popularna na świecie, jak na początku wojny". Wrona wskazał również, że wizyta Zełenskiego pojawiła się w momencie, "kiedy amerykańscy politycy są zmęczeni wojną". Jego zdaniem prezydent Ukrainy "popełnił błąd, ponieważ pojawił się w fabryce produkującej pociski artyleryjskie i był tam z samymi demokratami, co wywołało wściekłość republikanów, którzy powiedzieli, że Zełenski bierze udział w kampanii wyborczej demokratów". - Wydaje mi się, że to jest wielkie nadużycie republikanów, że tak potraktowali Zełenskiego - odparł Stawiski. W jego przekonaniu Zełenski nie popełnił błędu, po tym, co republikanie pokazali, blokując pomoc dla Ukrainy i dając nadzieję Putinowi.