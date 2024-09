Prezydent dla TVN24 BiS: jeśli Rosja zaatakowałaby elektrownie rakietami, to byłoby to duże zagrożenie

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Marcinem Wroną podkreślił, że "wojska rosyjskie muszą być wyparte z Ukrainy" i tylko tak może zakończyć się ta wojna. Wskazał, że Ukraina musi mieć środki, by to zrealizować. Odnosząc się do planowanych ataków na elektrownie jądrowe, mówił, że "to są fakty tej wojny" i ten scenariusz jest prawdopodobny. - Jeśli Rosja zaatakowałaby elektrownie rakietami, to byłoby to duże zagrożenie. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, choć nie ma żadnych wątpliwości, że w przypadku takiej poważnej informacji, czy nie daj Boże, rozpoczęcia ataku, natychmiast trzeba interweniować - dodał. Duda wskazał, że nie było żadnego umówionego spotkania z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Za niespełna godzinę spotkam się z prezydentem Bidenem. To nie będzie moment, że spotkamy się w cztery oczy, to będzie spotkanie w większym gronie. Będzie dotyczyło Ukrainy, będzie tam prawdopodobnie prezydent Zełenski - kontynuował. Ponadto odniósł się do powodzi w Polsce. Jak mówił, "dzisiaj największym wyzwaniem jest pomoc ludziom". - Ta woda, która idzie w kierunku Bałtyku, trzeba ją kontrolować. Chyba największe szkody już się stały. Trzeba najszybciej starać się odwrócić. (…) Trzeba pozwolić rządowi ogarnąć się we wszystkich kwestiach. (…) Potrzebne są ogromne pieniądze. To są wielkie zadania. Samorządy sobie z tymi zadaniami nie poradzą. Tylko państwo polskie może sobie z tym poradzić - powiedział. Na koniec Duda nawiązał do swoich słów o współpracy premiera Donalda Tuska z rosyjskimi służbami.