"Czynniki wewnętrzne nie doprowadzą do rozpadu Syrii, ale zewnętrzne jak najbardziej mogą"

Należałem do tej grupy obserwatorów Syrii, którzy przestrzegali przed reżimem Baszara al-Asada, wskazując, że jest on oparty na wątłej podstawie. Sądziłem, że nie ma społecznych podstaw, by rządzić, utrzymywał się dzięki poparciu zewnętrznemu - powiedział w programie "Horyzont" w TVN24 dr hab. Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaznaczył jednak, że "szybkość rozpadu tego reżimu była zaskakująca". W jego ocenie "międzynarodowa słabość Rosji i Iranu jest faktem". - Naftowe mocarstwa zainwestowały gigantyczne środki w to, żeby utrzymać Asada u władzy. Nie tylko finansowe, ale także poniosły duże straty w ludziach, w szczególności Iran, którzy ginęli na frontach tej wojny domowej, co przyniosło dzisiaj osłabienie tych obu reżimów irańskiego i rosyjskiego - wyjaśnił. Rozmówca Jacka Stawiskiego podkreślił, że najważniejszym czynnikiem obalającym rządy Asada, była wola i determinacja Syryjczków. - Kolejnym czynnikiem jest osłabienie Iranu, a to zawdzięczamy Izraelowi, a także osłabienie Rosji, co zawdzięczamy ukraińskiemu oporowi - dodał. - Ta rewolucja pokazała, bardzo duże zdeterminowanie Syryjczyków do walki o swój kraj. Wątek syryjskości bardzo mocno pojawia się we wszystkich wypowiedziach stronnictw rebelianckich, czy opozycyjnych - kontynuował dr hab. Fyderek.