Największe zamieszki od ponad dekady w Wielkiej Brytanii. "Jest to bardzo trudna sytuacja"

Przez Wielką Brytanię przechodzi fala niespotykanych od lat zamieszek, które rozpoczęły się po zabójstwie trzech kilkuletnich dziewczynek w Southport. W programie "Horyzont" dr Przemysław Biskup (ekspert ds. brytyjskich, PISM, wykładowca SGH) powiedział, że "patrząc z krótkookresowej perspektywy, wydaje się, że rząd brytyjski radzi sobie z tym przyzwoicie". - Zmobilizowała się policja, jest akcja prokuratury i sądu. To oczywiście ujawnia daleko idący, poważny i perspektywiczny problem, który stopniowo się rozwija od 20-30 lat, związany ze skalą imigracji. To ma masowy charakter - wyjaśnił. Jak mówił, "paradoks tych zamieszek polega na tym, że nie mają żadnego przywództwa". - Gdyby je miały, to prawdopodobnie odbywałyby się na jeszcze większą skalę. Mimo że to są największe zamieszki od ponad dekady, to i tak jest scenariusz względnie optymistyczny - dodał rozmówca Jacka Stawiskiego.