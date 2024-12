"Z rynku pracy wyszło ludzi więcej niż do niego wchodzi"

W październiku tego roku po raz pierwszy, od kiedy upadł komunizm w Polsce, spadło bezrobocie i jednocześnie spadło zatrudnienie - powiedział Tomasz Korab (prezes zarządu Equest Investment TFI SA) w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24. Ekspert podkreślił, że jest to zmiana, która będzie wielkim wyzwaniem dla polskiej gospodarki. - Oznacza to, że mamy mniej ludzi w wieku produkcyjnym, mniej pracujących i niższe bezrobocie - opowiadał Korab. Według prognoz eksperta za kilka lat zacznie być to odczuwalne na rynku pracy. - Bez dużej imigracji będziemy mieli problem - zgodził się Rafał Bogusławski (główny strateg Kupfundusz SA). - Polska będzie wymierała - ostrzegał. Wcześniej Bogusławski odniósł się także do podsumowania gospodarczego roku 2024. - Polski konsument trochę poszedł na urlop - stwierdził ekspert. Według niego wzrost gospodarczy był poniżej oczekiwań. - Polacy więcej oszczędzają - mówił Korab. Według niego jest to powiązane z wysokimi stopami procentowymi, gdzie dodatkowy dochód przeznaczany jest na kredyty.